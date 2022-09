Sabotage de Nord Stream 1 et 2 : « Thank you USA »

« Le mari polonais d’Anne Applebaum, la conseillère néo-conservatrice de l’administration Biden et de Hillary Clinton, célèbre l’attaque contre Nord Stream comme un acte de terrorisme d’Etat des Etats-Unis qui condamnera des millions d’Européens à un hiver glacial ».

Source : Max Blumenthal, Twitter

Joe Biden le 7 février :

« Si la Russie envahit [l’Ukraine], il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. »

Journaliste : « Mais comment allez-vous faire, exactement, puisque… le projet est sous le contrôle de l’Allemagne ? »

Biden : « Je vous promets que nous serons en mesure de le faire. »

Source : ABC News

Soupçons de sabotage sur les gazoducs russes de la mer Baltique, le Danemark évoque des « actes délibérés »

INFOGRAPHIE – Trois fuites mystérieuses ont été détectées sur Nord Stream 1 et 2. Si ces gazoducs ne sont pas en service actuellement, la première ministre danoise l’affirme : « On ne parle pas d’un accident ».

Les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui relient la Russie à l’Allemagne, ont-ils fait l’objet d’un sabotage ? La question ne semble plus faire de doute ce mardi soir. Lors d’une conférence de presse, la première ministre danoise Mette Frederiksen a évoqué des «actes délibérés» : «On ne parle pas d’un accident», a-t-elle ajouté sans toutefois désigner un suspect. Pour Copenhague, les trous par lequel s’échappe le gaz sont «trop gros» pour être de cause accidentelle ; ces derniers auraient été provoqués «par des détonations», a expliqué le ministre de l’Energie Dan Jørgensen. Les fuites devraient durer «au moins une semaine», selon Copenhague.