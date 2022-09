URGENT : coupures d’électricité imminentes en France

TOUT semble devenir imminent. La « Bête de l’événement » est là, tout près… OD

Selon Reuters, le gouvernement français s’apprête à ordonner des coupures « séquencées » d’électricité par phase de deux heures sur le territoire. Cette décision est savamment dissimulée à l’opinion publique.

Selon l’agence Reuters, la France serait beaucoup plus proche que Macron n’a bien voulu le dire des coupures d’électricité.

En effet, selon les informations de Reuters, le gouvernement envisagerait un plan prévoyant des coupures de courant dans certaines régions de l’Hexagone.

Ces coupures seraient imminentes, et interviendraient en tout cas dès l’automne.

En l’état, elles ne toucheraient pas les hôpitaux, mais elles impacteraient le réseau de téléphonie mobile.

L’impact sur les communications téléphoniques concernerait toute l’Europe :

Autrefois impensable, les téléphones portables pourraient tomber dans le noir en Europe cet hiver si des coupures de courant ou un rationnement de l’énergie mettaient hors service une partie des réseaux mobiles de la région.

Preuve est désormais faite que la propagande en Occident ne recule devant aucun mensonge : notre fragilité est bien plus grande que nous ne l’imaginions, et, dans cette affaire, la Russie a bon dos. La russophobie qui domine les émotions puériles de la caste au pouvoir nous met en danger : ils ne contrôlent plus rien !

Le Courrier des Stratèges, le 29 septembre 2022