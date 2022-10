La Russie va créer son propre vaccin à ARN messager. Mais oui, pourquoi pas ?

Ma bouillie génétique mortelle est plus multipolaire que la vôtre

Des nouvelles excitantes de TASS :

Voici quelques commentaires très rassurants et multipolaires de Denis Logunov, le directeur adjoint du célèbre Centre Gamaleya (les gros cerveaux à l’origine de la bouillie génétique russe non testée, Sputnik V) :

« La technologie des vaccins à ARNm présente un avantage très important : elle peut être administrée au moins tous les mois… Voici la limite naturelle des vaccins à vecteur, que vous ne pouvez pas administrer plus d’une fois tous les six mois, car les anticorps apparaissent, ils doivent diminuer. Six mois, c’est le minimum, la période idéale entre deux injections. <…> Donc, cette décision a été prise, sur ordre du directeur [Sputnik V Papa Bear Alexander Gintsburg], un groupe de laboratoire a été créé pour développer de tels vaccins [ARNm]. Je vais vous présenter ici nos nouvelles données concernant la plateforme ARNm », a-t-il déclaré.

M. Logunov a déclaré que les vaccins à ARNm comme ceux de Pfizer ou Moderna confèrent une forte immunité après trois ou quatre vaccinations.

Imaginez dire ces choses insensées en septembre 2022.

En fait, c’est facile à imaginer car le Centre Gamaleya a toujours été amoureux des vaccins à ARNm, et a longtemps plaidé pour la création de cocktails de vaccins coagulants avec Big Pharma.

TASS poursuit :

[Logunov] a ajouté que des expériences étaient menées sur l’administration intramusculaire, intraveineuse, nasale et intratrachéale. Après la conférence, Logunov a déclaré que la production industrielle en Russie du vaccin à ARNm, qui est actuellement développé par le Centre Gamaleya, peut être organisée avec l’achat ou le développement d’équipements spécifiques. Le vaccin est actuellement développé dans les installations du centre.

Fascinant. Il est bon de savoir que même en faisant face à plus de 10 000 sanctions, la Russie pourrait encore être capable d’acheter l’équipement nécessaire pour produire son propre ARNm à base de goo. (Le Centre Gamaleya a une grande expérience du travail avec des entrepreneurs tiers. Il a même payé de mystérieux fabricants anonymes, en utilisant de délicieux dollars américains, pour fournir des doses de « Sputnik V » qu’il était censé fabriquer lui-même).

Heureuse nouvelle. Voilà qui va certainement aider la Russie à faire face à la chute de son taux de natalité et à la crise démographique en cours.

Pendant ce temps, le Centre Gamaleya est en train de créer de nouveaux arômes Omicron et Delta de Sputnik V, presque au même rythme que Big Pharma. Quelle étrange coïncidence.

Les injections continueront jusqu’à ce que le moral s’améliore (source : TASS)

Prends ça, Coalition Occidentale !

Bon d’accord. Abonnez-vous à Edward Slavsquat pour un spray nasal ARNm gratuit ?

Edward Slavsquat, le 29 septembre 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

