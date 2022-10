Radek Sikorski a assisté à l’attentat du pont de Westminster le 22 mars 2017. Incroyable mais vrai.

(TheJournal.ie, 22 mars 2017)

L’ancien chef de la diplomatie polonaise Radoslaw Sikorski a assisté à l’attaque dans la capitale britannique mercredi. Il a posté une vidéo sur internet.

De nombreux témoignages concernant l’acte terroriste perpétré mercredi à Londres circulent sur les réseaux sociaux. L’ancien ministre polonais des Affaires étrangères se trouvait sur le pont de Westminster lorsqu’un véhicule fou a percuté plusieurs piétons. «Une voiture a fauché au moins cinq personnes», a réagi Radoslaw Sikorski sur Twitter, en publiant une vidéo où l’on voit plusieurs victimes se trouver à terre. La BBC a fait état de «quatre à douze personnes blessées», dont certaines ont été rapidement traitées sur le pont, fermé à la circulation.

Radoslaw Sikorski a déclaré au média britannique qu’il avait entendu un bruit et pensait qu’il s’agissait d’une collision. Puis, en regardant par la fenêtre du taxi dans lequel il se trouvait, il a remarqué que quelqu’un était allongé sur le sol. C’est en voyant d’autres victimes qu’il s’est mis à filmer.

Policiers attaqués au couteau

Selon plusieurs témoins, l’assaillant présumé aurait poursuivi sa route jusque devant le Parlement. Après avoir embouti son SUV gris sur le bas-côté de la rue, l’homme a couru vers les grilles avant de poignarder un policier. La police a fait feu sur lui alors qu’il essayait de s’attaquer à un deuxième officier.

PHOTO: International Business News Times

«Nous étions en train de prendre des photos de Big Ben lorsque tout le monde s’est mis à courir et que nous avons vu un homme d’une quarantaine d’années portant un couteau d’environ vingt centimètres. Ensuite on a entendu trois coups de feu. Nous avons traversé la rue et avons vu l’homme en sang par terre», a raconté Jayne Wilkinson à l’agence britannique Press Association.

«J’ai clairement entendu des coups de feu. J’ai vu tomber quelqu’un habillé de noir. Je pense que c’était un policier», a déclaré à l’AFP une employée du Parlement qui a vu la scène depuis son bureau. (20 minutes/afp)

20mn.ch, le 23 mars 2017

N.B. Bilan de l’attentat revendiqué par « l’Etat islamique » : 6 morts (dont l’assaillant) et environ 50 blessés.

Rappels :

Sabotage de Nord Stream 1 et 2 : « Thank you USA »

La Pologne est-elle impliquée dans le sabotage de Nord Stream ?

Voir aussi :

Radek Sikorki a effacé le tweet où il remerciait les USA d’avoir saboté les gazoducs