La Russie commence à vacciner les 300.000 citoyens mobilisés

Toute tentative de se soustraire à la mobilisation (et à la vaccination obligatoire) peut entraîner une peine de 10 ans de prison.

La mobilisation partielle en Russie s’est traduite par l’un des décrets de vaccination obligatoire les plus stricts au monde.

par Edwarsd Slavsquat

Le ministère russe de la Défense a rendu la vaccination COVID obligatoire pour tout le personnel, y compris les conscrits, en juin 2021.

Fin septembre, votre correspondant a rédigé un court message Telegram dans lequel il se demandait si cette politique s’appliquerait également aux 300 000 Russes qui venaient d’être mobilisés.

Eh bien, nous avons maintenant la réponse.

A l’automne 2021, chaque région russe a adopté une forme de vaccination obligatoire. Un an plus tard, les régions injectent maintenant les citoyens qui ont été appelés au service militaire.

Comme pour les décrets de vaccination régionaux, l’application et la rigueur varieront. Mais cela n’est guère rassurant.

Cette nouvelle forme de vaccination obligatoire est bien plus extrême que ce que la Russie avait auparavant. Avant la mobilisation, la vaccination obligatoire était généralement liée au statut professionnel. Pour cette raison, le Kremlin a affirmé à plusieurs reprises (et de manière pathétique) qu’il n’y avait pas de « véritable » vaccination obligatoire en Russie, puisque vous pouviez toujours quitter votre emploi.

Les Russes mobilisés risquent 10 ans de prison s’ils tentent de se soustraire au service militaire. Par extension, cela signifie que tenter d’éviter la vaccination obligatoire peut se solder par une décennie derrière les barreaux.

En d’autres termes, la Russie vient d’adopter l’une des politiques d’injection coercitive les plus strictes au monde.

On demande aux Russes de risquer leur vie dans une guerre de plus en plus douteuse en Ukraine, et en échange, on leur injecte de force une bouillie génétique non confirmée (et très probablement périmée).

Est-ce que cela est acceptable ? Ha-ha. Plus rien n’est acceptable.

Edward Slavsquat, le 3 octobre 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

