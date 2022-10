Loïk Le Floch-Prigent : « On n’éradiquera pas le gaz, le pétrole et le charbon »

« L’humanité n’a jamais changé : elle veut une énergie abondante, bon marché et souveraine ». Or nos élites sont dans le « déni de réalité » : elles ont inventé « un marché de l’électricité qui n’existe pas », veulent remplacer les énergies fossiles et le nucléaire par des éoliennes intermittentes… et imposent des voitures électriques à usage urbain dont les batteries sont fabriquées ailleurs et pour lesquelles il n’y a pas d’électricité en quantité suffisante ni de bornes de recharge… « On marche sur la tête » !

L’analyse de ce grand sabotage est très pertinente. Loïk Le Floch-Prigent oublie juste de dire ce que dissimulent ces politiques démentielles : le projet machiavélique de l’oligarchie mondialiste d’effondrer la civilisation industrielle et d’éliminer les « bouches inutiles » afin de « sauver la planète ». Un délire transhumaniste qui relève plus du messianisme religieux que de la simple rationalité… OD

(TVLibertés, 1er octobre 2022)

« L’éolien ne permet pas d’échapper aux énergies fossiles ; l’éolien CONDUIT aux énergies fossiles ! ».

« Il faut arrêter de faire peur avec les centrales nucléaires. Elles ne sont pas en mauvais état. Elles avaient un problème de maintenance dont la résolution a été retardée par le manque d’argent et la période Covid ».

« L’augmentation des prix du gaz a commencé il y a deux ans, avant la guerre en Ukraine, afin de faire une place au gaz de schiste américain. Ce sont les élites européennes qui ont permis cela ».

