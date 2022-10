L’affaire Linky, révélatrice de la défiance française pour la caste qui lui ment

« Les points de vulnérabilité dans la structure prolifèrent… »

par Eric Verhaeghe

L’affaire Linky, et la rumeur de possibles coupures d’eau chaude à distance, constitue une sorte de cas d’école parfait pour illustrer non plus la méfiance, mais la défiance qui s’est installée entre la caste au pouvoir et le reste du peuple français, qui peine de plus en plus à croire aux mensonges officiels. La façon dont le cartel de la presse subventionnée a volé au secours d’Enedis a démontré, s’il le fallait encore, combien le régime s’appuie sur des « journalistes de confiance » pour convaincre les gueux de ne pas s’inquiéter et d’obéir sans broncher à tous les délires qui ont pris le pouvoir.

Les réactions à une dépêche de l’AFP publiée mardi, annonçant qu’Enedis interromprait l’alimentation électrique des ballons d’eau chaude entre 12h et 14h pendant six mois ont constitué un puissant révélateur du malaise français qui devrait fortement inquiéter le pouvoir. Jamais encore les citoyens ordinaires n’ont autant exprimé de défiance vis-à-vis des mensonges incessants de la caste qui les dirige et les manipule.

Enedis n’a jamais caché le pouvoir de Linky

Pendant toute la semaine, Enedis et le cartel de la presse subventionnée ont tenté de réparer les dégâts d’une communication initiale un peu trop “directe”. Chacun aura apprécié ce morceau de bravoure qui constitue un mensonge patient, méticuleux, puisqu’Enedis n’a jamais caché que le compteur Linky permettait de couper l’électricité à distance…

On en veut pour preuve cette phrase d’explication de Linky proposée sur le site d’Enedis.

Il suffit donc de se rendre sur le site d’Enedis pour lire que le compteur Linky “pilote” le ballon d’eau chaude, et permet donc de le couper quand Enedis le décide.

Au demeurant, Enedis n’a jamais caché que Linky servait à couper l’électricité quand il le fallait. C’est ce qu’on trouve par exemple sur un notice de la société Séquélec, mise en avant par Enedis :

Autrement dit, Linky est programmable à distance, et permet “un délestage par réduction de puissance”. Traduction : des coupures d’électricité quand le distributeur le souhaite, et dans des proportions paramétrables (il peut s’agir d’une simple limitation de consommation).

Tout cela est officiel et public.

Comment les Français ont intégré le risque de coupure

Lorsque la dépêche AFP est sortie, annonçant les modifications à distance sur les ballons d’eau chaude, beaucoup de Français ont réagi parce qu’ils ont enfin obtenu l’aveu par le pouvoir de ses mensonges obstinément proférés jusqu’ici.

Depuis que l’installation des compteurs Linky a commencé, une campagne sévit pour dénoncer, à juste titre, la surveillance numérique qui s’installait. Ce soupçon porté sur les intentions d’Enedis a longtemps été présenté (et l’est encore aujourd’hui) comme du complotisme. Pourtant, nous venons de la voir, Enedis n’a jamais dissimulé la capacité de Linky à pratiquer la coupure d’électricité raisonnée.

Aussi, lorsque l’AFP a révélé qu’Enedis s’apprêtait à manipuler les ballons d’eau chaude à distance, nous avons eu collectivement la preuve du mensonge répété inlassablement la main sur le coeur par le pouvoir en place. Ce genre de moment a un poids politique beaucoup plus élevé que la caste en l’imagine : il s’agit d’un point de bascule où, tout à coup, la confiance mise dans un pouvoir qui devait nous sauver, s’effondre pour céder la place à la défiance.

