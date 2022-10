« Ceux contre qui nous devrions nous battre continueront à vivre ».

« On les a enfermés, injectés, marqués, puis on leur a dit de s’entretuer. Et ils continuent à faire de la pub pour nous sur Twitter »

par Edward Slavsquat

L’artiste de cirque devenu président ukrainien Volodymyr Zelensky implore l’OTAN de lancer des frappes « préventives » contre la Russie – un numéro de comédien amusant qui pourrait très bien nous réduire en cendres. [MISE À JOUR : Kiev insiste sur le fait que les commentaires de Zelensky ont été sortis de leur contexte. D’accord. Quoi qu’il en soit, Biden parle d’Armageddon nucléaire. Donc voilà…]

NEW – Ukraine's Zelensky calls on NATO to launch "preemptive strikes" against Russia to "eliminate the possibility" of a Russian nuclear strike.pic.twitter.com/gj6mSRZfFF — Disclose.tv (@disclosetv) October 6, 2022

D’accord, très bien, vaporiser les prolos – mais peut-être que Zelensky devrait d’abord cesser d’accepter de délicieux roubles pour faire transiter le gaz russe en Ukraine ? Cela semble être une condition préalable prudente et raisonnable avant de déclencher un holocauste nucléaire avec Moscou.

Quelque chose ne va pas ici, mes amis. Passons brièvement en revue la situation actuelle.

Les prolos sont vaporisés pendant que les oligarques se font un paquet de fric.

Il y a quelques semaines, Zelensky a sorti une déclaration fracassante promettant que l’Ukraine préférerait se passer de gaz plutôt que de trouver un terrain d’entente avec la Russie.

.@ZelenskyyUa

Without gas or without you?

Without you.

Without light or without you?

Without you.

Without water or without you?

Without you.

Without food or without you?

Without you.

Cold,hunger,darkness and thirst aren't as scary and deadly 4 us as your "friendship&brotherhood" — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 12, 2022

Des paroles édifiantes, surtout venant de quelqu’un qui est payé par Gazprom pour transporter le gaz russe sur son territoire – un arrangement qui n’a connu aucune perturbation malgré sept mois de guerre :

Début août, le Kremlin a reproché à M. Zelensky de condamner la Russie en tant qu’agresseur tout en recevant de l’argent pour faire transiter le gaz russe.

C’est juste, mais bien sûr, cela fonctionne dans les deux sens : Pourquoi Moscou finance-t-elle les « nazis ukrainiens » ? La Russie est censée se battre pour son existence contre le collectif occidental, mais elle continue à pomper allègrement du gaz à travers l’Ukraine ? Est-ce normal ?

Titre alternatif : « La Russie déclare que l’Ukraine est dirigée par un régime nazi illégitime, mais continue à payer Kiev pour le transport du gaz russe ». (source)

Et alors que les Russes ordinaires doivent faire face à plus de 10 000 sanctions et sont coupés du système SWIFT, cela ne pose aucun problème de déposer des millions de roubles dans les coffres de Kiev :

Dieu merci, les oligarques pourraient connaître la faim. (source)

Peut-être que la solution au conflit en Ukraine consiste à transformer le pays tout entier en un gigantesque gazoduc ? Plus de tirs d’artillerie, de bombardements ou de fusillades – ce serait mauvais pour le transit du gaz, après tout.

Comme l’a écrit Military Review (le portail d’informations militaires le plus populaire de Russie) le 20 septembre :

La Russie continue de payer régulièrement l’Ukraine pour le transit du gaz vers l’Europe, ce qui signifie que l’argent du budget russe va directement à l’achat par l’ennemi d’armes, d’équipements de protection, de médicaments et d’autres outils pour ses opérations de combat.

https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/751467-tranzit-rossiyskogo-gaza-cherez-gts-ukrainy-sokhranyaetsya-na-urovne-42-4-mln-kubometrov/

Aucun changement n’a été apporté à cet arrangement qui semble avantageux pour les deux parties, un jour après l’annonce de la mobilisation partielle le 21 septembre :

Ukrainiens et Russes ont été mobilisés pour se détruire mutuellement, mais leurs gouvernements peuvent encore laisser de côté leurs différences et trouver un terrain d’entente pour… le transit du gaz ? Fascinant. Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?

https://www.reuters.com/business/energy/eastward-gas-flows-via-yamal-europe-pipeline-stop-operator-data-2022-10-03/

Peut-être que la solution au conflit en Ukraine consiste à transformer le pays tout entier en un gigantesque gazoduc ? Plus de pilonnages, de bombardements ou de tirs – ce serait mauvais pour le transit du gaz, après tout.

Does it mean the safest place to be during an air raid is somewhere near this pipeline? — Natalie (@Natalie73401017) October 6, 2022

(Edward Slavsquat propose la candidature de Natalie pour le prix Nobel de la paix)

Nos dirigeants jouent avec des règles différentes

Le 25 février, soit le lendemain de l’entrée des chars russes en Ukraine, l’excellent média russe Nakanune.ru a publié un éditorial avertissant que le conflit déboucherait sur quelque chose de « pire qu’une guerre civile » et que Washington, l’OTAN et la CIA célébreraient certainement par une « beuverie de deux mois » le fait d’avoir réussi à entraîner l’Ukraine et la Russie dans une guerre :

Les événements en Ukraine sont, bien sûr, vraiment dramatiques. Je ne les comprends pas tout à fait et, plus encore, je ne partage pas l’euphorie dont font preuve même les propagandistes les plus actifs, car il s’agit de la tragédie d’un seul peuple. … La situation est catastrophique, car on ne sait pas du tout au nom de quoi les gens doivent se fracasser le crâne mutuellement. J’ai le sentiment que les Ukrainiens vont se battre et mourir pour les yachts des Kolomoisky, et les Russes pour les yachts des Abramovich. Et c’est vraiment triste.

Igor Kolomoisky, le sinistre oligarque qui a financé les bataillons de psychopathes punitifs ukrainiens et la grotesque accession au pouvoir de Zelensky, se porte très bien. Quand pouvons-nous espérer qu’un Kinzhal atterrisse sur le domaine de cet oligarque ? Ha-ha.

Son riche compère Roman Abramovich a récemment fait les gros titres après avoir joué un « rôle clé » dans la libération de cinq prisonniers de guerre britanniques, dans le cadre d’un échange de prisonniers de guerre au cours duquel 200 combattants d’Azov (pour la plupart) (y compris le commandant du régiment) ont été échangés contre 50 soldats russes…. et l’oligarque/ami de Poutine Viktor Medvedchuk.

Un vrai et loyal frère oligarque. Aslin a été « condamné à mort » par la DPR…

(source : Telegraph)

Mais où sont passées la « dénazification de l’Ukraine » et la tenue de « tribunaux internationaux » à Marioupol pour traduire en justice ces néo-nazis et terroristes présumés ?

Il ne fait aucun doute qu’Abramovich a organisé ce casse-tête dans l’espoir de soustraire ses énormes avoirs aux sanctions occidentales. Et c’est très sportif de la part du gouvernement russe de faire passer les intérêts égoïstes d’Abramovich avant l’un des principaux objectifs déclarés de la Fédération de Russie (« dénazification »). Mais ce sympathique oligarque mérite-t-il une telle charité ? Après tout, c’est un vrai patriote.

Après le naufrage du Moskva en avril, South Front a noté avec tristesse que le yacht le plus luxueux d’Abramovich coûtait plus cher que le navire de guerre le plus cher construit par la Russie au cours des vingt dernières années.

« Le degré de myopie et de corruption de l’élite russe, qui dépense des millions de dollars provenant de la vente des ressources naturelles russes non pas pour moderniser les forces armées, mais pour satisfaire ses propres désirs, [doit également être] mentionné », écrivait South Front le 15 avril.

(La flotte de yachts d’Abramovich a jusqu’à présent réussi à éviter les problèmes avec les autorités internationales. Quel homme chanceux.)

Deux semaines plus tard, le média russe Regnum a révélé que plusieurs oligarques ukrainiens qui parrainent l’effort de guerre de Kiev ont toujours de lucratives affaires de fabrication de roubles en Russie.

Pourquoi les oligarques sont-ils autorisés à jouer sur les deux tableaux alors que les prolos se font aplatir en petites crêpes ? Les prolos curieux veulent le savoir, surtout après sept mois d’aplatissement ininterrompu des prolos.

« Ceux contre qui nous devrions nous battre continueront à vivre ».

Chaque nouveau sac mortuaire (en supposant que le corps revienne à la maison) apporte plus de désespoir, d’impuissance et de haine entre les générations. Est-ce la voie à suivre ? Et comment tout cela peut-il être nécessaire si l’élite intouchable des deux parties belligérantes continue son business as usual ?

Si seulement nous avions écouté le commandant rebelle de Lugansk, Aleksey Mozgovoy :

Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui se battent – des deux côtés. Les gens des deux côtés se battent contre l’oligarchie. Mais d’une certaine manière, nous ne faisons que nous entretuer, nous tuer nous-mêmes. Nous commettons donc une sorte de lent suicide.

Les « gladiateurs » doivent sortir du « Colisée ». Au lieu de cela, un nouveau Colisée est organisé. Nous nous enterrons nous-mêmes. Avons-nous besoin de tout cela ? La guerre pour la guerre ? C’est stupide.

Quelqu’un se souvient-il de la raison pour laquelle nous nous sommes révoltés ? N’est-il pas clair que ceux contre qui nous nous sommes soulevés nous gouvernent maintenant ? Des deux côtés. N’est-il pas temps pour nous de revenir à la raison, messieurs les militaires ? Sinon, il n’y aura plus un seul d’entre nous.

Et ceux contre qui nous devrions nous battre… ils continueront à vivre. Sans problèmes. Et tout sera comme avant.

Donc je vous lance un nouvel appel : commencez à réfléchir. C’est votre cerveau qui doit fonctionner, pas votre lanceur de grenades. C’est à ce moment-là qu’il y aura de l’ordre. Tant que les armes fonctionnent, il n’y aura que des morts.

Ou bien Tolstoï, si vous préférez :

ENCORE la guerre. Encore des souffrances, nécessaires à personne, totalement injustifiées ; encore la fraude ; encore la stupéfaction universelle et la brutalisation des hommes. Des hommes séparés les uns des autres par des milliers de kilomètres, des centaines de milliers de ces hommes… comme des bêtes sauvages sur terre et sur mer se recherchent, pour se tuer, se torturer, se mutiler de la manière la plus cruelle. Qu’est-ce que cela peut être ? Est-ce un rêve ou une réalité ? Il se passe quelque chose qui ne devrait pas, qui ne peut pas être ; on a envie de croire que c’est un rêve et de s’en réveiller. Mais non, ce n’est pas un rêve, c’est une réalité épouvantable ! […]

Mais comment des hommes dits éclairés peuvent-ils prêcher la guerre, la soutenir, y participer et, pire que tout, sans en subir eux-mêmes les dangers, y inciter les autres, en envoyant leurs malheureux frères floués au combat ? Ces hommes soi-disant éclairés ne peuvent pas ignorer, je ne dis pas la loi chrétienne, s’ils se reconnaissent chrétiens, mais tout ce qui a été écrit, est écrit, a été et est dit, sur la cruauté, la futilité et l’absurdité de la guerre.

Allez-y, applaudissez les beaux rêves nucléaires (hors contexte ?) de Zelensky, ou l’escalade militaire en Ukraine, ou quoi que ce soit d’autre. Votre correspondant est un blogueur de Substack – la forme la plus basse de la vie humaine – et nous ne sommes donc pas en mesure de porter un jugement. Mais ne soyez pas surpris si, à la fin, on est tous perdants… sauf ceux que nous aurions dû combattre.

Edward Slavsquat, le 7 octobre 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

