Bercy, l’Etat profond français a-t-il l’intention de nous faire les poches ?

Berçy se prend pour Big Brother !

Le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) liste tous les comptes bancaires ouverts en France : comptes courants, comptes d’épargne, comptes-titres et les coffres-forts loués en France.

Bercy voulait avoir nos relevés bancaires en temps réel.

Mais la la direction interministérielle du numérique s’y est opposé.

Le héros de cette opposition s’appelle Nadi Bou Hanna.

Berçy n’a pas apprécié le refus de la Dinum (direction interministérielle du numérique).

Macron et Elisabeth Borne sont passés à l’action.

Après trois années à la tête de la Direction interministérielle du numérique de l’Etat, Nadi Bou Hanna a quitté ses fonctions en janvier 2022. Il a été accusé de management brutal.

Stéphanie Schaer vient d’être nommée directrice interministérielle du numérique en septembre 2022. Elle est l’ancienne directrice de cabinet d’Élisabeth Borne au ministère du Travail.

Le Ficoba contient les informations sur les titulaires et bénéficiaires des comptes mais rien sur les opérations effectuées sur les comptes ou sur le solde. Si le fisc ou la police veulent en savoir plus, ils doivent passer par des réquisitions spéciales aux banques. C’est apparemment trop lent et trop compliqué pour Bercy.

Ficoba est consulté par de nombreux organismes : sécurité sociale, fisc, douane, enquêteurs judiciaires, notaires (succession), banques, huissiers, TRACFIN.

Pour résumer Bruno Le Maire, Elisabeth Borne et Macron veulent obtenir un accès direct et permanent à toutes les opérations réalisées sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts en France : virements, dépôts, chèques émis ou encaissés, sur des années, jusqu’à dix ans après la clôture du compte. La totale !

Cette demande a été faite sans sans consultation du Parlement en toute opacité.

C’est une atteinte à la vie privée.

Geopolintel, le 11 octobre 2022

