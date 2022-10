Pénurie de carburant : comment Macron cache son jeu pour laisser pourrir la situation

Un pourrissement qui doit encore accélérer le Great Reset, comme tout ce qui découle de la guerre en Ukraine… OD

par Eric Verhaeghe

Nous avons expliqué hier comment les pénuries de carburant s’inscrivaient dans une logique de « transition énergétique » à marche forcée préconisée en filigrane par la « Stratégie bas carbone » que le gouvernement a définie en mars 2020, et qu’il a publiée cet été. Facialement, ces pénuries apparaissent comme le résultat de grèves orchestrées dans les raffineries par la CGT et par FO. Il est important de bien comprendre ici comment ces syndicats sont instrumentalisés assez naturellement pour dérouler une pelote théorisée il y a deux ans et demi. Car, si Macron voulait régler le problème, il n’aurait aucun mal à le faire.

Officiellement, bien entendu, le gouvernement découvre la pénurie de carburant comme une poule découvre un couteau. Et officiellement, cette pénurie est entièrement due aux grèves dans les quelques raffineries que la France compte encore.

Bien entendu, la réalité est très différente de ce paysage touchant de naïveté…

Les raisons de ce pourrissement orchestré

Pour quelle raison un Macron, une Borne, un Philippe, ont-ils laissé faire sans bouger ?

Deux explications me semblent coexister ici.

La première est qu’aucune de ces personnalités n’ont eu la moindre idée des files qui se formaient devant les stations essence un peu partout en France. Cette réalité-là est trop basse, trop vulgaire pour eux, et ils n’ont donc pas compris que, dans certaines sous-préfectures, les gens se battaient au sens propre pour remplir leur réservoir.

La seconde, nous l’avons donnée hier : la stratégie bas carbone du gouvernement arrêtée en mars 2020 prévoit une baisse de la consommation d’énergie de 33% d’ici à 2025. Les pénuries, les hausses de prix, obligent à réduire la consommation. C’est la façon la plus simple d’atteindre les objectifs pondus par des crânes d’oeuf dans des conditions sur lesquelles nous reviendrons cette semaine.

D’ici là, une évidence : Macron a laissé pourrir, et, pour des raisons stratégiques que nous avons expliquées hier, l’air de rien, il laissera pourrir tant qu’il le pourra, en faisant semblant d’agir, et en félicitant en coulisses Patrick Pouyanné de ses excellentes initiatives.

