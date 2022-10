Ernst Wolff : « Le Grand Reset est contraire à la nature humaine et les gens ne l’accepteront pas »

« Pour savoir ce qui va arriver en Europe dans les prochaines années, il ne faut pas regarder du côté des Etats-Unis, mais de la Chine ».

« Il y a un plan sous-jacent pour introduire le revenu de base universel à un moment donné, et le présenter aux gens comme une sorte d’acte humanitaire. Lorsque nous subirons l’explosion des chiffres du chômage et que les gens commenceront à avoir faim, le gouvernement aura une grande opportunité de dire : regardez, vous aurez tous un portefeuille numérique dans votre téléphone portable et vous recevrez 1000 ou 1200 euros par mois. Bien sûr, l’argent sera lié à une date d’expiration, il devra être dépensé avant le 31 de chaque mois et ce ne sera pas un acte humanitaire ».

Rappel :

Le piège stagflationniste conduira au revenu universel et au rationnement alimentaire