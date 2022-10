150.000 entreprises sont en danger de mort à cause des prix de l’énergie (CGPME)

La CPME demande un plafonnement du prix de l’électricité et du gaz au niveau européen.

L’augmentation des prix de l’énergie met 150.000 entreprises en « danger de mort », s’est inquiétée samedi 15 octobre la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

« L’augmentation des prix de l’énergie, c’est un tsunami qui est en train de se profiler », a estimé sur France Inter le secrétaire général de la confédération, Jean-Eudes du Mesnil. « 150.000 entreprises sont en danger de mort », a-t-il insisté. « C’est colossal. » Et pour ces entreprises, le couperet pourrait tomber « assez rapidement ».

« On va tout faire pour essayer de l’éviter, mais c’est quelque chose de systémique. On n’est pas dans du conjoncturel », selon lui. La situation pourrait changer « la physionomie de l’industrie en France et à l’heure où on parle beaucoup d’efforts pour essayer de réindustrialiser notre pays », et provoquer un retour « en arrière si on ne trouve pas les solutions ».

Interrogé sur l’appel d’Emmanuel Macron aux entreprises et aux collectivités locales à attendre avant de signer de nouveaux contrats de fourniture d’énergie en cas d’augmentation des tarifs, Jean-Eudes du Mesnil a estimé que « c’est un peu facile ».

« Quand vous avez besoin d’électricité pour fonctionner, attendre, ça veut dire s’exposer à un risque de coupure. Donc, on n’a pas d’autre choix que de signer des contrats », a-t-il expliqué. La solution ? « Il faut qu’on obtienne un plafonnement du prix de l’électricité et du gaz (au niveau européen). Sinon, on ne s’en sortira pas. »

Orange actualités, le 15 octobre 2022

Rappels :

Union européenne, vers un totalitarisme immatériel

Ne riez pas : Borne veut faire de la France une « nation du vélo » !

« Encore quelques semaines comme ça et l’économie européenne s’arrête complètement »