Injectobide : les Américains boudent le “rappel” 2.0

Injectobide, dosabide, vaccinobide… Quand ça veut pas, ça veut pas.

About 14.8 million have received bivalent boosters made by Pfizer and Moderna, Centers for Disease Control and Prevention data that was published Thursday shows. (source ZeroHedge et le CDC)

Les produits ARNm couillonavirants 2.0 sont disponibles aux Etats-Unis depuis fin août et ont été largement propagandisés par l’administration fédérale (autorisation expresse donnée par la FDA sans aucun test, radotage de Joe Bidet, grosses timbales dans les médias, le CDC et Fauci toujours en service commandé, etc.)

Some 226 million people have received their primary vaccination series, CDC data shows. It means that about 6.5 percent of people who are eligible got the updated boosters, which were designed to target the Omicron variant and several of its subvariants.

Sur les 226 millions d’injectés au total, cela signifie que seuls 6,5 % ont déjà pris le “booster”.

C’est assez minable, surtout avec la menace hivernale qui a été maintes fois annoncée ainsi que la foule de terribles variants… tous plus bidons les uns que les autres (BA 275, et maintenant BQ 1.1 voire même le XBB… à ce sujet, lire l’excellente synthèse écrite par Covid-Factuel).

On rappelle aux retardataires que ces produits sont dits “bivalents“… car composés de 50 % de la souche Wuhan… qui n’existe plus depuis plus de 2 ans… et 50 % de la souche “Omicron”… qui n’existe plus depuis un an.

On traduit : un pâté d’alouette et de perdrix, avarié et dangereux.

Bref, cette fois c’est sûr, on vous le promet… ça marchera continuera à ne pas marcher. 🙂

Et la France alors ?

Pour l’instant, les veaux semblent davantage préoccupés par… les pénuries d’essence, les factures d’électricité, les grèves dans le RER/métro, le col roulé de Burno Lemerde, etc.

Mais il ne faut pas désespérer l’Elysée, Matignon, ni l’avenue Dusquesne… Olivier Variant saura peut-être retrouver sa verve, sa magic touch… ainsi que ses gros mensonges.

Sur un malentendu, qui sait, ça pourrait marcher.

Covidémence.com, le 17 octobre 2022