Dystopie totalitaire : le FMI réfléchit aux moyens de mettre fin à l’hésitation des gens à se passer de l’argent liquide

Pour que chaque humanoïde sur cette planète puisse être totalement contrôlé par les banksters grâce à l’identité numérique et aux monnaies numériques de banques centrales (CBDC)… Enfin ! OD

L’un des orateurs de l’assemblée annuelle 2022 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM), Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a révélé que cette institution financière n’aime pas que les gens utilisent des espèces et qu’elle veut changer cette préférence.

Alors que certains groupes de défense des droits et de protection des consommateurs, ainsi que des citoyens, essaient de comprendre pourquoi le FMI adopte une telle politique, le FMI, lui aussi, veut « comprendre » la « forte préférence pour l’argent liquide » de certaines personnes.

Mais il ne s’agit pas de les rencontrer à mi-chemin dans une sorte de compromis à l’avenir – il s’agit de créer de meilleures campagnes pour faire changer les gens d’avis à ce sujet.

Ce n’est pas vraiment sorcier : ceux qui préfèrent l’argent liquide préfèrent que les banques et les gouvernements ne suivent pas chaque étape de leur activité financière (qui révèle également leur style de vie et leur comportement). En d’autres termes, ils préfèrent le respect de la vie privée. Ils n’aiment pas non plus être coupés de leur argent selon les caprices de leur gouvernement.

Mais Mme Georgieva, ancienne bureaucrate de l’UE et de la Banque mondiale, n’évoque pas vraiment ces préoccupations fondamentales, et cherche des réponses ailleurs.

« Est-ce un manque de confiance dans les fournisseurs de services de paiement (numériques) ? Est-ce une préférence pour l’informalité, est-ce une difficulté d’accès aux services ? Ou bien est-ce que cela coûte un peu plus cher aux personnes pour qui chaque centime compte ? », s’interroge-t-elle, avant de poursuivre :

« Nous devons comprendre cela afin de pouvoir fournir des informations adéquates aux gens – comment ne pas utiliser d’argent liquide permet de mieux se protéger contre la criminalité et comment, si vous utilisez la monnaie numérique, vous pouvez passer des paiements au crédit, ce qui, bien sûr, renforce l’inclusion financière. »

Une chose que les « experts en développement des capacités » du FMI comprennent et ne cachent pas, c’est qu’il y a souvent une forte préférence pour l’argent liquide malgré la disponibilité de portefeuilles numériques comme celui développé par l’UE, et de l’argent mobile.

Mais la réticence des gens à abandonner l’argent liquide n’est pas le seul problème auquel le FMI est confronté dans la mise en œuvre de son programme – un autre problème est l’hésitation à utiliser les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) centralisées et contrôlées par les gouvernements.

Le directeur général adjoint du FMI, Bo Li, a indiqué qu’il s’agissait de l’un des défis à relever pour l’introduction des CBDC et a laissé entendre que, même si le FMI ne comprend pas encore parfaitement ce qui motive cette hésitation chez les clients et les commerçants, il a une solution.

« Nous devons mieux comprendre la cause, ce qui motive cette hésitation. Une façon de résoudre ce problème est liée à notre question sur les données – c’est-à-dire que si nous pouvons créer suffisamment de valeur, si en rejoignant cet écosystème le consommateur peut bénéficier de beaucoup plus de services financiers, s’il peut obtenir un crédit, il sera peut-être prêt à rejoindre l’écosystème », a déclaré Li.

Ce fonctionnaire du FMI pense qu’il en va de même pour les commerçants.

« S’ils peuvent fournir plus de services et si vous pouvez s’ils peuvent gagner un bénéfice, ils vont être disposés à rejoindre cet écosystème. Je pense donc qu’une façon de résoudre cette hésitation est de créer de la valeur en utilisant les données », a déclaré Li.

Reclaim the Net, le 18 octobre 2022

Traduction Aube digitale

Rappels :

La Banque de France annonce l’euro numérique pour 2027

Austin Fitts : « Nous sommes en guerre contre les mondialistes de l’Etat profond »

Allons-nous bientôt basculer vers un système de « monnaies digitales de banques centrales » (CBDC) ?

Tout ce qui se passe aujourd’hui dans le monde pousse à la mise en œuvre d’un système mondial d’identification numérique et de monnaie numérique

Pour la directrice du FMI, le bordel logistique et les pénuries viennent d’un taux de vaccination Covid insuffisant !