Variants : les “collectionneurs de timbres moléculaires”

Je signale la dernière vidéo de Geert Vanden Bossche.

Lien : https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/videos-and-interviews/it-is-5-past-12

Il dénonce les “observateurs de variants” (variants spotters).

Et les qualifie de “collectionneurs de timbres moléculaires“… un comportement qui relève de l’”addiction“.

Car voilà des scientifiques qui s’extasient au sujet des gazillons de mutations du couillonavirus, qui les détectent, les classent, les nomment, jouissent de se voir publiés dans les fameux peer reviewed journals … sans jamais s’interroger sur le pourquoi.

C’est la thèse fondamentale de Geert : c’est la vaccination de masse qui provoque ce délire mutagène… le virus étant sous pression immunitaire de toute part… il s’échappe.

Et cette pression est dangereuse, surtout pour ceux qui ont reçu les “vaccins”…

Selon lui, il est urgent d’arrêter immédiatement les injections et de privilégier les traitements et même la prophylaxie (avec tous les antiviraux dispo).

Voilà le moyen pour en finir, selon lui.

Alors que continuer dans la logique des “boosters” et des “versions 2.0 bivalentes” est une course délétère.

En France, on trouve de beaux specimens de ces… collectionneurs de timbres. Exemple ce compte Twitter : https://twitter.com/HugonetX

Il n’est pas scientifique (consultant semble t-il, gauchisant bien entendu), et il jouit, littéralement, de la multiplication des mutations.

C’est un covidément zélote, forcené, obsessionnel.

Il avait annoncé la fin du monde à cause de la rentrée scolaire le 1er septembre… Un mois et demi après, il continue de compter les enfants “hospitalisés” à cause du Covid (331…), en secouant la patte comme un clébard qui vient de pisser contre un lampadaire.

Il se complaît dans son délire tel un Narcisse sous LSD, car chaque nouvelle mutation est –forcément– annonciatrice d’Armageddon imminent et d’une énième vague meurtrière…

Et cela fait quasiment deux ans que cela dure car rappelons que avant le professeur Didier Raoult, tous ces commentateurs en culottes très courtes et autres scientifiques fonctionnaires affirmaient que le terrible virus… ne mutait pas… le mot même n’existait pas dans le dictionnaire ! 🙂

On se souvient entre autres de l’inénarrable Karine Labombe (lestée de son psychiatre et de ses 3 maris).

Plongeons dans cet esprit malade :

Autre challenger, BA.5.1.29, acquiert des mutations commençant à le faire ressembler à BQ.1 :



CL.1▶️BA.5.1.29 + S:K150E + S:N460K + Orf8:F41C



▶️S:K150E : ↗️ Infectivité



▶️S:N460K : Échappement immunitaire↗️↗️



▶️Orf8 : code protéine pathogène (inflammatoire)#Covid19 #Variant pic.twitter.com/hntvXIAbd9 — Xavier Hugonet (@HugonetX) October 17, 2022

Un challenger, BA.5.2.24, qui a déjà la mutation d'échappement S:K444N tente une remontée avec BV.2 et surtout CK.1.



CK.1▶️BA.5.2.24 + S:N460K



▶️S:N460K : Échappement immunitaire ↗️↗️#Covid19 #Variant #CK1 pic.twitter.com/Uz5ZhOyFB9 — Xavier Hugonet (@HugonetX) October 17, 2022

Centaurus (BA.2.75*) contre attaque avec CH.1 et CH.1.1 :



CH.1▶️BM.4.1.1 + S:K444T

CH.1.1▶️CH.1 + S:L452R



▶️S:K444T : LA mutation d'échappement immunitaire

▶️S:L452R : Celle là n'est pas mal, non plus#Covid19 #Variant #Centaurus pic.twitter.com/INIIgInI78 — Xavier Hugonet (@HugonetX) October 17, 2022

Le mec joue à son propre football mental, se grime en Léon Zitrone Zombie… Il se croit sur les pelouses climatisées au Qatar ou encore sur une étape de montagne du Tour de France.

Con à en bouffer du foin.

Mais revenons à Geert Vanden Bossche.

Son diagnostic n’a pas changé et ses prévisions non plus.

Il répète que ces sont les vaccinés qui vont de plus en plus être infectés et surtout réinfectés et qui finiront hospitalisés.

Et d’abord, les personnes âgées.

On sera vite fixés…

L’hiver arrive… L’hiver et son cortège de miasmes et de virus (et de coupures d’électricité, la petite nouveauté de la collection 2022/2023…)…

Covidémence.com, le 21 ocotbre 2022