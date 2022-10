Des forces maléfiques provoquent la bascule de notre humanité

L’économie américaine voit encore son déficit commercial se creuser. Les nouvelles qui se suivent confirment la dégradation de l’économie américaine, mais la propagande, les mensonges, les tromperies, les distractions y répondent. Maintenant, ils sont en train d’y ajouter une campagne de peur. Il est donc à craindre que tout empire. Aux nouveaux variants du covid chinois, il y a désormais la guerre en Ukraine, le risque d’une guerre nucléaire… un bourrage de crâne pour préparer les esprits à un faux drapeau. Dans le même temps, un nouveau problème surgit : la bulle immobilière. Nous n’évoquons pas celle de la Chine qui continue d’imploser. Non ! cette fois les inquiétudes viennent de l’Amérique du Nord.

Mais silence sur les causes profondes de la récession dont nous décrivons les signes…

Qui dirige l’économie et le système financier ? Ce sont les banques centrales. Qui contrôle le flux d’informations qui est transmis aux gens dans le monde ? Ce sont les banques centrales, car leurs patrons contrôlent tout.

Depuis l’opération engagée vendredi dernier, tout marche à la perfection et les indices financiers ont fortement grimpé, repris des couleurs serait plus exact.

Notre monde économique et financier est géré au quotidien par des institutions qui s’acharnent à détruire l’économie mondiale.

Ce qui se passe en Ukraine et la propagande médiatique vont bon train pour nous préparer à un événement gravissime. Ici ou là, on parle de bombe sale, d’accident nucléaire que déclencheraient bien évidemment les Russes, alors qu’un tel événement ferait bien les affaires de l’Etat profond américain, mais cette analyse est interdite. Il est en tout cas certain que si les puissances financières qui mènent ce monde ont décidé de recourir à un terrible événement sous faux drapeau, cela signifierait que la gestion de la dette est devenue extrêmement compliquée. S’ils recourent à un tel événement, nous aurions la preuve de l’extrême gravité du marché de la dette américaine. Nous avons déjà eu l’occasion de le dire : c’est la plus grande menace pour l’humanité. Toutes ces questions qui tournent autour du réchauffement climatique, de la guerre nucléaire, de la transition écologique, sont utilisées pour justifier le changement du paysage économique et financier mondial. Tout cela est employé pour maquiller un objectif inavouable : une réduction drastique de la population mondiale. De tels événements produiraient inévitablement des ruptures dans la chaîne d’approvisionnement, entraînant des catastrophes indicibles dans de nombreux domaines.

La Chine joue déjà ce scénario à travers la politique du zéro covid. Les banquiers occidentaux cherchent à mettre en place un nouveau système en s’assurant, préalablement, du plein contrôle des populations. Au fil des mois, les populations sont préparées par la propagande incessante des médias à un bouleversement majeur. Elles sont également conditionnées par toute une série de mensonges à propos de l’inflation, à accepter un effondrement de leur pouvoir d’achat.

De nombreuses personnes étaient persuadées qu’après l’opération covid chinois, tout pourrait prendre un cours normal. Mais si elles prenaient le temps de la réflexion, elles s’apercevraient que tout empire et que les événements justifiant cette évidence ne répondent pas à quelque chose de NATUREL. Tous les événements qui nous poussent vers l’abattoir des peuples entrent dans un scénario eugénique. Et cela n’a rien de catholique. C’est même contraire au commandement d’aimer son prochain. Par conséquent, il est en soi logique de conclure que les forces qui opèrent la grande bascule dans notre monde, sont au service de l’antithèse du catholicisme : elles sont inspirées par des esprits maléfiques… sataniques. Cela dit, n’oublions jamais que le diable et ses séides n’ont de pouvoir que dans les limites permises par la Providence.

Que signifie cette information, selon vous et qui a intérêt à faire ce que vous devinez ? On prépare les rationnements… comme en temps de guerre…

L.I.E.S.I., le 27 octobre 2022