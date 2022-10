Danger mondial – Franc-maçonnerie de haut grade

(Kla.tv, 29 octobre 2022)

Dans cette émission, les énergies criminelles et les magouilles de la franc-maçonnerie de haut niveau sont mises en lumière. Il ne s’agit toutefois pas de remettre en question leur bienfaisance dans les trois grades symboliques de base.

Mais ces grades d’apprentis et compagnons, etc., incarnés par les petits frères des loges johanniques, du Rotary, du Lions Club, etc. remplissent, pour la franc-maçonnerie de haut niveau, le même but que celui de la farine et de la craie pour le loup dans le conte avec les sept chevreaux.

Les explications suivantes sont nées en réponse à un cri de détresse des francs-maçons de haut niveau. Ceux-ci ont rompu leur secret, poussés par l’extrême urgence, pour lancer un avertissement urgent à la population mondiale. Avant de se retirer, ils ont compilé pendant des années, des milliers de documents explosifs comme preuves. Cela doit démontrer que ce qui n’était jusqu’à présent qu’une thèse pour les lanceurs d’alerte indépendants, n’est absolument pas qu’une thèse. Ils demandent donc à la communauté mondiale de stopper à temps les groupes secrets qu’ils ont dévoilés, car ils ont compris trop tard que ceux-ci travaillaient à une catastrophe mondiale cruelle et délibérément orchestrée, qui ne pourrait pas être plus sanglante.

Le but de cette catastrophe mondiale serait l’établissement d’une dictature mondiale extrêmement draconienne, qui convoite pour elle-même un reste de sujets humains complètement privés de droits et de pouvoir. Ce n’est qu’après d’extrêmes querelles internes, des divisions et des luttes de pouvoir, lorsque les repentis ont réalisé que l’aile du plus haut grade, sujette à un extrémisme malveillant, disposait désormais de tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce plan odieux, qu’ils ont commencé leur travail de dénonciation impitoyable. Ces francs-maçons de haut niveau qui se sont retirés garantissent à la communauté mondiale qu’il ne s’agit pas de simples théories du complot, mais bien de véritables faits de conspiration, qu’il faut absolument dévoiler en unissant nos forces – et des projets inimaginables, dangereux pour la société, omniprésents, à l’échelle mondiale ! Pour protéger leur recueil de faits, fruit de plusieurs années de travail, ils l’ont fait sceller partout dans le monde sous contrôle juridique et notarial. Aussi au cas où ils seraient poursuivis juridiquement pour leurs témoignages, ce qui n’est pas encore arrivé.

En clair, si on tatouait le symbole de la franc-maçonnerie sur le front de chaque franc-maçon qui se trouve à un levier de commande quelconque, oui, on pourrait rendre visibles les francs-maçons qui se sont infiltrés dans les hautes sphères de notre société. Les peuples seraient choqués alors de constater qu’ils se sont emparés de presque tous les leviers de commande. Ils ne maîtrisent pas seulement l’ensemble du système d’information, de communication et des finances, nos services secrets, nos armées et nos politiciens ; ils dominent également l’économie mondiale, le système de santé mondial, Big-Pharma ; les autorités de surveillance de toutes sortes, l’immense majorité des médias grand public, une grande partie de la culture, en particulier le cinéma, la musique et l’audiovisuel, la télévision, l’espace, etc. Grâce à leurs réseaux secrets et d’entraide mutuelle, ils ont pu s’enrichir en échappant à tous les services fiscaux et acquérir ainsi une telle position de toute-puissance qu’ils ont réussi à s’emparer de la totalité du complexe numérico-financier, c’est-à-dire des principaux flux du capital mondial, et à les soumettre à leur contrôle de fer. Par le biais d’innombrables crises financières manipulées, de dangers de toutes sortes dans un climat de panique simulé, de grands projets bidons et de milliers d’agissements hypocrites et apparemment désintéressés, ils ont pu engranger des bénéfices de crise insoupçonnés, se hisser à la tête de toutes les conquêtes techniques, scientifiques, militaires, etc. Comme les métastases mortelles d’un cancer, ils ont pu s’introduire jusqu’au plus profond des juridictions et de tout ce qui peut être appelé système de sécurité, etc., s’insinuer partout, sans failles !

L’infiltration est tellement avancée qu’il faut partir du principe que toutes les menaces récemment esquissées dans la panique ne sont qu’un jeu de dupes de ces frères de la loge mondiale, qui souhaitent par ce biais imposer leur nouvel ordre mondial, c’est-à-dire leur propre domination du monde. Pour ce faire, ils utilisent notamment les armes météorologiques désormais bien connues, ou les substances cultivées dans leurs propres laboratoires, qui sont à l’origine de toutes les épidémies. La peste porcine, la grippe aviaire, la maladie de la vache folle, la maladie de la langue bleue, la plandémie des chauves-souris appelée SARS-CoV-2 et la variole du singe, etc.

Cette étude fournit des preuves dramatiques qui appuient la thèse selon laquelle les hauts fonctionnaires de presque tous les pays du monde sont tous des membres de la même loge, d’un seul et même réseau de sociétés secrètes et qu’ils doivent donc obéir aux diktats de leurs maîtres suprêmes. Ce documentaire nous fait d’abord traverser les siècles pour que nous réalisions que la plupart de ce que nous avons compris jusqu’à présent comme l’histoire fatidique du monde, n’était probablement qu’un calcul planifié de bout en bout. De nos jours, la logique veut que le printemps arabe, qui vient de se terminer, ainsi que toutes les révolutions de couleur, les épidémies, etc., jusqu’à la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine, ne sont au fond qu’un seul et même scénario. Il s’agit d’un spectacle stratégique visant à réaliser des objectifs bien plus ambitieux par le biais de tous ces scénarios d’horreur orientés. Quels sont ces objectifs ?

Par exemple, la réalisation, planifiée depuis des siècles, d’une expropriation et d’une soumission totales de toute l’humanité. Par exemple, la réalisation du chaos total planifié depuis longtemps, en vue de l’élimination stratégique de toutes les nationalités. Nous parlons actuellement de la mise en œuvre ciblée d’un plan de plus de 300 ans qui vise à éliminer toutes les monnaies, les religions, les idéologies, les libertés, etc. – un plan ancestral qui, à travers la crise totale, doit permettre son propre nouvel ordre mondial ou domination draconienne du monde. Mais une telle solution ne serait pas acceptée par les peuples sans méfiance, à moins que les menaces les plus fatales, telles que le terrorisme imprévisible, les épidémies, les pandémies, les catastrophes climatiques, les crises financières mondiales, les guerres, les guerres mondiales, etc. ne puissent apparemment être surmontées que par l’établissement d’une domination mondiale draconienne. Ce que le monde ne devrait évidemment jamais savoir, c’est que la quasi-totalité de la terreur a été organisée par ceux qui se présentent soudain comme la seule issue et le sauveur du monde. Parmi les innombrables mensonges et les sacrifices impitoyables, qui sont d’ailleurs monnaie courante dans la franc-maçonnerie de haut niveau, ce grand spectacle doit donc servir un seul grand but final : l’établissement de la domination mondiale de cette même société secrète qui, d’une main invisible, dirige tout depuis longtemps. Cette tactique de la direction politique des peuples par une seule main pour ainsi dire cachée, est d’ailleurs retenue symboliquement, comme nous le verrons abondamment par la suite, dans la franc-maçonnerie depuis Napoléon 1er. D’innombrables hommes d’État et hauts fonctionnaires se sont en effet fait dessiner, peindre ou photographier comme Napoléon, avec une main dans le gilet.

Il semble n’y avoir qu’un seul chemin pour venir à bout à temps de cette conspiration mondiale vieille de plusieurs siècles : La communauté mondiale trompée et pillée doit écrire les noms de tous ses pillards afin que ceux-ci puissent être jugés et privés de leur pouvoir lors d’un tribunal mondial décrété par le peuple – un Nuremberg 2.0 en quelque sorte. Avant que ces conspirateurs mondiaux ne puissent prochainement dépouiller les peuples de leurs derniers biens et de leurs dernières libertés, les peuples doivent confondre ces sournois prédateurs au sujet de leur banditisme, de sorte que tous les biens et terres qu’ils ont volés (en effet une grande partie de la surface du monde leur appartient déjà) et que tous leurs capitaux puissent être confisqués. Il est nécessaire de proclamer une annulation mondiale de la dette pour les peuples trompés. Toutes les dettes causées par cette injustice peuvent facilement être payées par les biens volés de ces pilleurs. Si les peuples ne le font pas très rapidement à leur encontre, ces conspirateurs le feront certainement encore de nos jours à l’encontre de tous les peuples !

Depuis que les milieux de l’information libre ont commencé à dévoiler ces réseaux maçonniques qui infiltrent tout sur la toile mondiale, d’innombrables preuves pertinentes sont constamment bannies d’Internet, effacées, censurées ! Il faut signaler ici que tous ces censeurs se rendent ainsi coupables de complicité de génocide. Ils seront certainement accusés de complicité lors des prochains procès Nuremberg 2.0.

En effet, chaque jour, des milliers d’informations pertinentes disparaissent de la toile à cause d’eux, et au lieu de preuves vitales sur ce complot réel, on trouve maintenant des textes et des vidéos qui minimisent systématiquement la franc-maçonnerie, la protègent, la justifient, et même la glorifient. Jetons donc un coup d’œil à quelques-uns de ces titres qui apparaissent en premier sur Google. Si on demande par exemple : « Quel est le danger de la franc-maçonnerie ? » Que se passe-t-il alors ?

Aussitôt, la Deutschlandfunk titre de manière extrêmement rassurante : « Les francs-maçons – des pierres pour un monde meilleur » – et puis cette même Deutschlandfunk associe intelligemment, dès le sous-titre, tout critique de la franc-maçonnerie aux nazis antisémites : « Donc, il a toujours été clair pour les nazis : les juifs et les francs-maçons, ils sont de mèche… »

Le magazine GEO Plus réhabilite lui aussi les sociétés secrètes dès son titre : « Francs-maçons : une société secrète sans un seul secret »

Les francs-maçons pratiquants préfèrent s’auto-présenter avec ce slogan : « Francs-maçons : le sens et le but est l’amélioration de soi ».

Même les soi-disant experts en religion, qui stigmatisent habituellement toutes les sectes d’arrière-cour, même les plus inoffensives, enlèvent leur mise en garde contre la franc-maçonnerie en tant que secte et la minimisent considérablement dès le titre – et les experts en religion doivent bien le savoir.

« La franc-maçonnerie a perdu de son importance »

Le Centre fédéral pour l’éducation politique condamne également, dès son surtitre, toute référence à un réseau maçonnique influent comme un simple mythe. « Les francs-maçons – le mythe d’un réseau influent »

Et c’est avec cette petite sélection parmi d’innombrables autres dénigrements sur le web que nous nous lançons maintenant, dans la réalité ! Nous vérifions notamment si les réseaux maçonniques ne sont en fait qu’un mythe sans influence significative.

Nous nous intéressons tout particulièrement à la question de savoir si l’intérêt des francs-maçons pour la politique est vraiment aussi faible que ce qui est affirmé avec insistance sur toutes sortes de sites web maçonniques originaux comme celui qui suit – également dans son surtitre :

« La franc-maçonnerie n’est pas un mouvement politique et n’est pas un groupe de pression »

« Les loges et les grandes loges ne formulent pas de programmes et ne prennent pas part aux débats politiques partisans »

En outre, les francs-maçons de haut niveau aiment dissimuler la vérité en disant par exemple : « En fait, nous ne sommes pas des« loups déguisés en moutons », mais plutôt des « moutons déguisés en loups », dont la dangerosité est bien en deçà de l’image qu’en donnent la littérature et les médias.

Mais il est bien connu que l’on reconnaît chaque arbre à son fruit. La question est donc la suivante : Quels sont les fruits de la franc-maçonnerie ? En d’autres termes, quels francs-maçons ont incarné quelles œuvres dans l’histoire mondiale passée et présente ? Cela seul compte et est important !

Nous avons commencé nos recherches à partir du 18e siècle : Nous nous sommes d’abord intéressés à la question de savoir si les francs-maçons n’étaient effectivement pas actifs sur le plan politique, comme ils le prétendent toujours solennellement. Mais les premières enquêtes nous ont déjà prouvé le contraire : où que l’on cherche parmi les hauts fonctionnaires : francs-maçons, francs-maçons, francs-maçons ! Des francs-maçons sur tous les fronts politiques, militaires et juridiques : Ils ont mené de leurs propres mains des révolutions en première ligne, infiltrant les plus hauts postes politiques dans tous les pays que nous avons examinés. Voici quelques exemples pratiques :

Les renversements politiques suivants entre le 18e et le 20e siècle ont été directement inspirés et initiés par les francs-maçons :

1789 : en France, par Mirabeau, Robespierre, Danton.

1812 : Au Venezuela par Miranda

1821 : En Colombie par Simón Bolívar. Bolívar est même surnommé aujourd’hui le « George Washington d’Amérique du Sud ». Il faisait par exemple partie de la « Loge n°2 » au Pérou, appelée « Order and Liberty ».

1850 : Renversement au Portugal par Magalhaes.

1860 : En Italie par Mazzini et Garibaldi.

1896 : Aux Philippines par José Rizal.

1918 : En Hongrie par Bela Kun et Kossuth.

1923 : En Turquie par Kemal Pacha Atatürk.

1926 : Renversement au Portugal par Magalhaes.

Tous les subversifs que je viens de citer étaient effectivement des frères de loge !

Ce documentaire prouve que l’influence politique et générale de la franc-maçonnerie est très ancienne, qu’elle a déjà traversé nos siècles de manière atroce et qu’elle commence à porter ses fruits les plus meurtriers à l’heure actuelle. Avant de nous pencher sur leurs dérives récentes, regardons encore un peu autour de nous, du 17e au 19e siècle : par exemple, il est prouvé qu’au moins tous ces présidents américains étaient francs-maçons. Et comme on le sait, les présidents américains ont mené pas moins de 219 guerres d’agression et l’un deux – un franc-maçon– a largué les premières bombes atomiques du franc-maçon Alfred Einstein sur Hiroshima et Nagasaki.

Voir www.kla.tv/9250, 219 guerres américaines en comparaison de celles de la Russie, de la Chine, de l’Iran et de l’Allemagne

Sous leur photo, leur appartenance à une loge est chaque fois affichée – remarquez toujours la main cachée :

Des présidents des États-Unis francs-maçons

George Washington (1732-1799), 1er président des États-Unis. Maître de chaire de la « Alexandria Lodge ». Il a prêté serment à la Constitution  sur la Bible de la « St. Johns Loge N° 1 » de New York.

James Monroe (1758-1831), 5e président des États-Unis. « Williamsburg Lodge n° 6 » en Virginie Colonel pendant la guerre d’indépendance, ami de Jefferson, ambassadeur à Paris, Londres et Madrid

Andrew Jackson (1767-1845), 7e président des États-Unis Grand Maître de la « Grande Loge du Tennessee » Il a combattu les Anglais, les Indiens et les Espagnols Il a soutenu le déplacement forcé des Indiens d’Amérique (en particulier des Cherokees) de leur pays d’origine.

James Knox Polk (1795-1849), 11e président des États-Unis « Columbia Lodge n° 31” » à Columbia, Tennessee Avocat Il avait approuvé la guerre entre les États-Unis et le Mexique (1846-1848).

Pierce Franklin (1804-1869), 14e président des États-Unis avec signe de la main d’appartenance à une loge maçonnique

James Buchanan (1791-1868), 15e président des États-Unis « Lodge n° 23 » à Lancaster, Pennsylvanie Avocat, sénateur

Andrew Johnson (1808-1875), 17e président des États-Unis Franc-maçon 32e grade: il a été admis à l’âge de 43 ans dans la « Greenville Lodge n° 11 » au Tennessee Membre honoraire de la Grande Loge de Floride Il a gracié Albert Pike, le chef du rite maçonnique écossais, qui était recherché par le gouvernement américain pour haute trahison.

Rutherford B. Hayes (1822-1893), 19eprésident des États-Unis Signe de main d’appartenance à la loge

James A. Garfield (1831-1881), 20e président des États-Unis Franc-maçon 14e grade : membre de la « Magnolia Losge n° 20 » à Columbia (Ohio) Général de division, avocat, sénateur, victime d’une tentative d’assassinat.

William McKinley (1843-1901), 25e président des États-Unis‚ Hiram Loge Nr. 21‘ in Winchester, Virginia « Hiram Lodge n° 21 » à Winchester, Virginie Avocat Il a encouragé une politique qui a conduit l’Amérique à la guerre impérialiste hispano-américaine.

Theodore Roosevelt (1858-1919), 26e président des États-Unis En tenue de franc-maçon « Matinecock Lodge n° 806 » à Oyster Bay dans l’État de New York Architecte de l’expansionnisme impérial américain. Il a encouragé l’expansion japonaise en Asie.

William Howard Taft (1857-1930), 27e président des États-Unis Membre de la « Kilwinning Lodge n° 356 » à Cincinnati Il a joué un rôle important dans la militarisation et l’expansion du Japon impérial.

Warren G. Harding (1865-1923), 29e président des États-Unis Membre de la « Marion Lodge n° 70 » à Marion (Ohio)

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32e président des États-Unis Membre de la « Holland-Lodge n° 8 » à New York Il a menti pour entraîner l’Amérique dans la Seconde Guerre mondiale.

Harry S. Truman (1884-1972), 33e président des États-Unis Responsabilité du largage de la première bombe atomique en 1945 Membre de la « Belton Lodge no 450 » dans le Missouri Fonda plus tard la « Grandview Lodge n°618 ». Il a été promu Grand Maître du Missouri en 1940. C’est la deuxième fois dans l’histoire des États-Unis qu’un ancien Grand Maître devient président ; le premier était Andrew Jackson plus d’un siècle auparavant.

Lyndon B. Johnson (1908-1973), 36e président des États-Unis Johnson a été admis dans une loge au Texas en 1937. Il a participé à la dissimulation des faits concernant « l’incident » de l’USS Liberty (1967). Il a été impliqué dans l’assassinat de John F. Kennedy.

Gerald R. Ford (1913-2006), 38e président des États-Unis « Malta Lodge no 465 » à Grand Rapids. En 1975, il a été nommé Grand Maître honoraire de « l’Ordre maçonnique de Molay ». Enseignant, député, sénateur Il a joué un rôle crucial dans la dissimulation (des faits réels) de l’assassinat de John F. Kennedy. En 1970, Newsweek a appelé Gerald Ford au Congrès « l’homme de la CIA »

George H. W. Bush (1924-2018), 41e président des États-Unis Membre des super-loges HATHOR PENTALPHA et THREE EYES Il a été directeur de la CIA de 1976 à 1977. Il a armé Saddam Hussein jusqu’aux dents avec des armes chimiques qui ont été déversées en grande quantité sur le peuple iranien pendant la guerre imposée par les États-Unis dans les années 1980 (guerre Iran-Irak).

Bush a répété au moins cinq fois le mensonge des couveuses, qui a eu une grande influence sur l’opinion publique américaine et a conduit à ce que les Américains soutiennent largement la participation à la première guerre en Irak (également appelée deuxième guerre du Golfe).

Après ces preuves à peine effleurées « du peu d’influence directe des francs-maçons sur la politique », selon ce qu’ils affirment, on pourrait prétendre que ce n’est le cas qu’aux Etats-Unis et nulle part ailleurs.

Pour répondre à cette objection éventuelle, nous allons tout de suite faire un tour d’horizon international et constater depuis combien de temps des francs-maçons de haut niveau sont présidents d’autres pays. Ces constatations sont d’ailleurs importantes pour que nous puissions comprendre par la suite le sens et le but de cette divulgation. Depuis des siècles, un réseau international de chefs d’État issus de la franc-maçonnerie de haut niveau a pu se former, dont l’un des objectifs déclarés dès le début était le gouvernement mondial unique et donc l’abolition de tous les États-nations, mais aussi l’abolition de l’argent liquide, l’abolition de toutes les religions afin d’amener le monde à sa religion mondiale unique et bien d’autres choses encore. Mais revenons-en à la question :

Y a-t-il eu ou y a-t-il des francs-maçons de haut niveau en tant qu’hommes d’État, c’est-à-dire avec une influence politique directe, dans d’autres pays ?

Les hommes d’Etat francs-maçons dans d’autres pays :

Yat-sen Sun, de son vrai nom Sun Wen (1866-1925), médecin et homme d’État, leader de la révolution chinoise de 1911, 1er président de la République chinoise, fondateur et leader du Kuomintang (Parti du peuple). Membre de la société secrète « Hong » (Triade) et d’une loge maçonnique. (probablement américaine).

Chiang Kai-shek ou Jiang Jieshi (1887-1975) dirigeant chinois du parti Kuomintang. S’est enfui à Taiwan avec le trésor national après sa défaite et y a gouverné la république de manière dictatoriale dans le but de reconquérir toute la Chine. Membre de la « Pagoda Lodge » dans le Massachusetts.

Sir Arthur Wellesley de Wellington (1769-1852), Premier ministre britannique, maréchal de camp, vainqueur à Waterloo (avec Blücher). A été admis dans une loge en Irlande, mais a ensuite renié son appartenance.

Jérôme Bonaparte (1784-1860), roi de Westphalie. Membre de la loge « La Paix » à Toulon.

Joseph Bonaparte, (1768-1844), roi d’Espagne, frère de Napoléon Ier. Grand Maître du Grand Orient.

Louis Bonaparte, (1778-1846), roi de Hollande. Deuxième Grand Maître assigné du Grand Orient.

Joseph Jacques Césaire Joffre, (1852-1931), commandant en chef français pendant la Première Guerre mondiale, maréchal de France. Membre de la loge « Alsace-Lorraine » à Paris.

Marquis de La Fayette (1757-1834), général français pendant la guerre d’indépendance américaine. Membre d’une loge militaire à Morristown et de la loge « Contrat Social » en France.

Élie Decazes (1780-1860), Premier ministre de la France sous Louis XVIII, pair de France. Il était grand commandeur de l’ordre maçonnique des hauts grades AASR.

Léon Victor Auguste Bourgeois (1851-1925), Premier ministre français, homme d’État, pacifiste, membre permanent de la Cour d’arbitrage de La Haye, premier président de la So-ciété des Nations. Prix Nobel de la paix en 1920, Membre de la loge « Sincérité » à Reims.

Manuel Valls, Premier ministre en France de 2012 à 2016. Membre des loges « Grand Orient de France », « Edmund Burke », « CompassStar-Rose/Rosa-Stella Ventorum », « Der Ring ».

Alexandre Vassilievitch Souvorov (1729-1800), comte de Rimnikski, prince Italiski, généralissime russe (position de commandant en chef), a vaincu les Français en Italie du Nord, passage des Alpes avec des pertes, commémoré par le monument près du pont du Diable. Membre de loges à Saint-Pétersbourg et Königsberg.

Abdelkader ibn Muhieddine (1808-1883), prince kabyle d’Algérie, émir arabe qui s’est distingué par son esprit chevaleresque lors des guerres coloniales contre la France et a sauvé des milliers de personnes lors des massacres de chrétiens à Damas. Membre de la loge parisienne « Henri IV » et de la loge « Les Pyramides d’Egypte ».

Salvador Allende (1908-1973), président du Chili, il s’est suicidé lors du coup d’État du général Pinochet.

Emmanuel Grouchy, marquis de Grouchy (1766-1847), maréchal de France. Napoléon l’a rendu responsable de la défaite de Waterloo.

Eduard Beneš (1884-1948), cofondateur et ministre des Affaires étrangères de la République tchécoslovaque, Premier ministre, président de la République. A organisé la résistance contre l’Autriche avec Masaryk. Membre de la loge « Pravda Vítezí ».

Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814), médecin, inventeur de la guillotine.

Henri Lafontaine (1854-1943), vice-président du Sénat belge, l’un des fondateurs et président du Bureau international de la paix, prix Nobel de la paix en 1913. Membre de la loge bruxelloise « Les Amis Philanthropes ». (1778-1846)

Henri Lafontaine (1854-1943), vice-président du Sénat belge, l’un des fondateurs et prési-dent du Bureau international de la paix, prix Nobel de la paix en 1913. Membre de la loge bruxelloise « Les Amis Philanthropes ».

Jakob Friedrich Fritsch (1731-1814), ministre d’État et président du Conseil privé à Weimar. Commandeur de la maison (maître de chaire) de la loge « Amalia » sous la « Stricte Observance ».

Frédéric II le Grand, roi de Prusse (1712-1786). Il est devenu franc-maçon alors qu’il était prince héritier.

John Edgar Hoover (1895-1972), directeur du FBI. Membre de la « Federal Lodge n° 1 » et de la « Justice Lodge n° 46 » à Washington D.C.

Sir Winston Churchill (1874-1965), homme d’État anglais, Premier ministre.

Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), fondateur du mouvement Paneurope visant à la création d’une confédération européenne, a été admis dans une loge à Vienne en 1922.

Aleister Crowley [de son vrai nom Edward Alexander] (1872-1947). Sataniste suprême avoué, successeur de Reuss Chef de l’OTO, se faisait appeler « Baphomet », a écrit la « Messe gnostique » et de nombreux livres sur l’ésotérisme maçonnique, spiritualiste et ma-gique.

Albert Pike (1809-1891), général de brigade des États du Sud pendant la guerre civile américaine. Franc-maçon 33e grade et sataniste avoué. Grand commandant de la juridiction du sud. Chef de l’Ordre de haut rang AASR.

Giuseppe Garibaldi (1807-1882), homme d’État et révolutionnaire italien. 1er Grand Maître du rite de Memphis-Misraïm.

Giuseppe Mazzini (1805-1872), avocat, combattant italien de la liberté. Co-compagnon d’armes de Garibaldi et destinataire de la lettre d’Albert Pike, dans laquelle ce dernier, en tant que Général d’armée, planifiait exactement trois guerres mondiales. Les deux premières guerres mondiales se sont déroulées exactement selon sa planification. Mazzini était à la tête de l’Ordre des Illuminati depuis 1834, membre et membre d’honneur de nombreuses loges. Lors de ses funérailles, des drapeaux maçonniques ont été portés pour la première fois dans les rues de Rome.

Camillo Benso, comte de Cavour (1810-1861), homme d’État italien, a soutenu le combat de Garibaldi, véritable créateur d’une Italie unie. Francs-maçon, comme beaucoup de ses compagnons d’armes.

Enrico Fermi (1901-1954), physicien italien, co-développeur de la bombe atomique en Amérique, prix Nobel de physique en 1938.

Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923), ingénieur français, constructeur de la Tour Eiffel (forme = obélisque maçonnique).

C’est par de telles sociétés secrètes que la communauté mondiale a été dominée en tout depuis des siècles, bien qu’elles prétendent dur comme fer que : la franc-maçonnerie aurait fait son temps, n’existerait pour ainsi dire plus que sur le papier.

De plus, les francs-maçons et les médias publics affirment que l’ordre secret Skull & Bones n’est qu’une petite blague d’étudiants sans importance et que quiconque prétend le contraire est un dangereux complotiste. Voyons donc maintenant qui se trouve à peu près dans cette société secrète tout à fait inoffensive – par manque de temps, nous ne citons que quelques petits exemples représentatifs. Ces exemples suffisent toutefois amplement à démontrer le mensonge sous-jacent, toujours minimisé.

Membres avérés de la société secrète Skull & Bones

William Howard Taft. Entré en fonction en tant que président en 1909. 27e président des États-Unis, Juge en chef des États-Unis, (Entré en fonction en 1921) Secrétaire d’État américain à la guerre.

George Herbert Walker Bush Entré en fonction en tant que président en 1989. 41e président des États-Unis, Directeur de la CIA, (Entré en fonction en 1976) Ambassadeur de l’ONU, Ambassadeur des États-Unis en Chine.

George W. Bush. Entré en fonction en 2001. 43e président des États-Unis.

William M. Evarts Entré en fonction en 1868. Ministre de la Justice des États-Unis, secrétaire d’État des États-Unis, sénateur des États-Unis.

Potter Stewart Entré en fonction en1958. Juge à la Cour suprême des États-Unis.

Morrison R. Waite Entré en fonction en 1874. Président de la Cour suprême des États-Unis.

Simeon Eben Baldwin Entré en fonction en 1907. Juge en chef de l’État du Connecticut et gouverneur.

F. Trubee Davison Entré en fonction en 1951. Directeur du personnel de la CIA.

Henry L. Stimson Entré en fonction en 1911. Secrétaire d’État américain à la guerre, secrétaire d’État américain.

William Collins Whitney Entré en fonction en 1885. Secrétaire de la marine américaine et financier de la ville de New York.

Prescott Bush Entré en fonction en 1952. Sénateur américain du Connecticut et banquier.

John Kerry Entrée en fonction en 1985. Sénateur américain et candidat du parti démocrate à la présidence des États-Unis en 2004.

John Sherman Cooper Entré en fonction en 1946. Sénateur américain et membre de la Commission Warren.

Jonathan Brewster Bingham Entré en fonction en 1965. Sénateur américain.

James L. Buckley Entré en fonction en 1970. Sénateur américain.

John Chafee Entré en fonction en tant que sénateur en 1976. Sénateur américain, Secrétaire à la Marine et gouverneur de Rhode Island ; père du sénateur américain Lincoln Chafee.

David Boren Entré en fonction en 1979. Sénateur américain.

Timothy Dwight V Entré en fonction en 1886. Président de l’Université de Yale.

Lord Winston Entré en fonction en 1977. Président du Council on Foreign Relations. Ambassadeur des États-Unis en Chine et assistant du secrétaire d’État américain.

Percy Avery Rockefeller Débuts d’homme d’affaire en 1900. Directeur de Brown Brothers Harriman (Banque privée), Standard Oil et Remington Arms.

Averell Harriman Entré en fonction en1943. Ambassadeur des États-Unis et secrétaire américain au Commerce, gouverneur de New York, président et président du conseil d’administration de l’Union Pacific Railroad, de Brown Brothers Harriman et de la Southern Pacific Railroad.

Franklin MacVeagh Entré en fonction en 1909. Secrétaire au Trésor américain sous la présidence de William Howard Taft.

Ce que peu de gens savent, c’est l’appartenance aux loges des révolutionnaires et assassins de masse suivants :

Napoléon Bonaparte (1769-1821). Entré en 1798 dans la « Loge Philadelphe de l’Armée ». Ses frères Joseph, Lucian, Louis et Jérôme étaient également francs-maçons. Cinq des six membres du Conseil suprême de l’Empire de Napoléon étaient francs-maçons, tout comme six des neuf officiers impériaux et 22 des 30 maréchaux de France. Les liens de Bonaparte avec la franc-maçonnerie ont toujours été minimisés dans les documents historiques.

Napoléon III (1808-1873). Franc-maçon et empereur de France, 1852-70. Membre du Rite Écossais Ancien et Accepté de France. Note : également connu sous le nom de Louis-Napoléon Bonaparte

Karl Marx (1818-1883). Karl Marx, le fondateur du communisme, était un franc-maçon 32e grade Grand Orient. Il a causé la mort de plus de 100 millions de personnes.

Josef Stalin (1878-1953), véritable nom : Joseph Vissarionovitch Djougachvili. Le règne de terreur de Staline à travers les « purges » a coûté la vie à plus de 20 millions de ses propres compatriotes. Il est souvent représenté sur les photos avec le geste de la main cachée. Aucun document officiel n’a pu être trouvé prouvant l’initiation de Staline à la franc-maçonnerie. Bien sûr, les dictateurs comme Staline contrôlaient strictement toutes les informations le concernant et concernant ses affaires, ce qui rend difficile de prouver quoi que ce soit.

Staline et Washington – deux idéologies opposées, un même geste de la main.

Vladimir Ilitch Lénine (1870-1924). Précurseur de la sanglante révolution communiste russe de 1917. Selon l’historien Sergueï Volkov, les bolcheviks ont assassiné jusqu’à deux millions d’opposants après l’attentat manqué contre Lénine. Loge : Joseph de Maistre, Art et Travail, Der Ring

Léon Trotski (1879-1940). De son vrai nom Leo Davidovich Bronstein : stratège de la guerre civile, criminel de guerre et meurtrier de masse. Loge : Art et Travail

Tournons-nous encore un peu vers les temps modernes et examinons quelques noms connus de la politique de pointe. Pour chaque nom, il y aurait un registre de crimes si long qu’il n’y aurait pas assez de temps au monde pour en décrire tous les détails. Dans ce documentaire, il s’agit uniquement de prouver que la franc-maçonnerie n’est en aucun cas une société secrète sans intérêt politique et sans secret :

Francs-maçons à la tête des décennies passées jusqu’à aujourd’hui :

Gustav Walter Heinemann (1899-1976) 1969 Il était un franc-maçon actif 3e président de la République fédérale d’Allemagne. Heinemann était également ministre de la Justice et exerçait en tant que tel une influence extrêmement pernicieuse : Il a par exemple aboli le paragraphe sur la pornographie dans sa forme existante et a ainsi libéralisé l’ensemble du droit pénal en matière sexuelle. Une vague d’impureté d’une ampleur sans précédent s’est alors déversée sur nos Länder. Des centaines de millions de personnes ont perdu en peu de temps leur capacité naturelle à aimer, des dizaines de millions de relations amoureuses précieuses, de mariages et de familles ont volé en éclats. Des désirs animaux ont remplacé des relations auparavant pleines d’amour – une insensibilité inconcevable, la froideur, la haine ont remplacé une humanité responsable. Aujourd’hui, des centaines de millions d’enfants vulnérables de moins de 12 ans s’ébattent déjà régulièrement sur des sites pornographiques pernicieux sur Internet. Le bénéfice financier tiré par les exploitants de ces sites se chiffre chaque année en milliards de dollars. Il ne s’agit là que de la partie émergée de ce gigantesque iceberg. Les dommages réels causés dans le monde entier par ce seul franc-maçon ne pourraient pas être décrits de manière exhaustive pendant des jours.

Harry S. Truman, (1884-1972). 33e président des États-Unis, de 1945 à 1953. Il a porté la responsabilité du largage de la première bombe atomique en 1945. Rien qu’à cause de ce seul acte de ce franc-maçon de haut rang, des dizaines de milliers de civils sans défense ont été détruits instantanément. Il a détruit de façon définitive et impitoyable des centaines de milliers de familles sans défense. Dans les décennies qui ont suivi, des dizaines de milliers d’autres innocents ont été victimes de la contamination nucléaire. Et tout cela après que les militaires américains et le président Truman avaient déjà été informés de l’incapacité de combattre du Japon et de sa volonté de capituler. En effet, 60% des grandes villes japonaises étaient déjà détruites, de même que la majeure partie de la flotte et des forces aériennes. C’est pourquoi les Japonais ont demandé des négociations de paix. Les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki étaient donc totalement inutiles d’un point de vue militaire. Cela a également été confirmé par le général américain Curtis Le May, le commandant responsable des bombardements. Lors d’une conférence de presse le 20 septembre 1945, il a déclaré textuellement : « La guerre aurait pris fin en deux semaines, sans l’invasion des Russes et sans les bombes atomiques. Les bombes atomiques n’ont absolument rien à voir avec la fin de la guerre. » (www/kla.tv/13009)

Et voici d’autres exemples du passé récent :

Nicolas Sarkozy, Président français (2007-2012). Appartenance aux loges « Edmund Burke », « Geburah », « Atlantis-Aletheia », « Pan-Europa »,« Hathor Pentalpha ».

Wladimir Putin, Président russe. Appartenance à la Super-loge « Golden EURASIA »

Angela Merkel, Chancelière allemande (2005-2021). Appartenance aux loges « Golden EURASIA », « Valhalla », « Parsifal »

Condoleezza Rice, Secrétaire d’État des États-Unis (1997-2001). Appartenance aux loges « Three Eyes », « Hathor Pentalpha »

Madeleine Albright, Secrétaire d’Etat des Etats-Unis (1997-2001). Appartenance aux loges « Three Eyes », « Leviathan » (SUPER-LOGE OLIGARCHIQUE)

Tony Blair, Premier ministre du Royaume-Uni (1997-2007). Appartenance aux loges « Edmund Burke », « Hathor Pentalpha »

David Cameron, Premier ministre du Royaume-Uni (2010-2016). Appartenance aux loges « Edmund Burke », « Geburah ».

Abu Bakr al-Baghdadi – un chef de l’EI, Appartenance à la loge « Hathor Pentalpha ».

Mariano Rajoy, Premier ministre d’Espagne (2011-2018). Appartenance aux loges « Pan-Europa », « Valhalla », « Parsifal ».

Antonis Samaras, Premier ministre de la Grèce (2012-2015). Appartenance à la loge « Three Eyes »

Wolfgang Schäuble, Ministre allemand des Finances (2009-2017). Appartenance à la loge Joseph de Maistre, fondée par Lénine, DER RING

Barack Obama, Président des États-Unis (2009-2017). Appartenance à la loge « Maat » = Super-Loge de Zbiegniew Brzezinski fondée en tant que compromis entre les conservateurs et les progressistes francs-maçons.

Christine Lagarde, Présidente de la Banque centrale européenne (BCE) et ancienne directrice du FMI. Appartenance aux loges « Three Eyes », « Pan-Europa »

George W. Bush, jr. Président des États-Unis (2001-2009) Appartenance à la loge « Hathor Pentalpha »

Michael Ledeen, journaliste américain. Appartenance aux loges « Three Eyes », « Pan-Europa »

Bill Gates, fondateur de Microsoft et de la Fondation Bill & Melinda Gates. Appartenance aux loges « White Eagle », « Hathor Pentalpha »

D’autres politiciens et personnalités de premier plan avec leur appartenance à des loges

David Rockefeller THREE ARCHITECTS / THREE EYES

Henry Kissinger THREE ARCHITECTS / THREE EYES

Zbigniew Brzeziński LUX AD ORIENTEM THREE ARCHITECTS / THREE EYES Super-Loge fondée en tant que compromis entre les conservateurs et les progressistes francs-maçons.

Edmond Adolphe de Rothschild (1926-1997) THREE EYES

Bill Clinton MAAT COMPASS STAR-ROSE

Gerhard Schröder HATHOR PENTHALPHA GOLDEN EURASIA PARSIFAL FERDINAND LASALLE

Max Warburg PAN-EUROPA

Albert Einstein PAN-EUROPA

Friedrich von Hayek THREE EYES EDMUND BURKE WHITE EAGLE

William Egan Colby THREE EYES

Alexander Meigs jr. Haig THREE EYES WHITE EAGLE

Paul Volcker THREE EYES

William Hedgcock Webster THREE EYES

Martin Winterkorn THREE EYES VALHALLA

Alexander Dubček (1921-1992) GOLDEN EURASIA

Neil Armstrong JANUS THREE EYES

Helmut Schmidt FERDINAND LASSALLE

Otto Graf Lambsdorff THREE EYES

Olaf Scholz (*1958) PARSIFAL ATLANTIS-ALETHEIA

Philipp Rösler (*1973) THREE EYES PARSIFAL

Mario Draghi DER RING

Dr. Jens Weidmann DER RING

Bruno Bauer Appartenant au communisme maçonnique.

Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev GOLDEN EURASIA

Václav Havel GOLDEN EURASIA

Mikhaïl Gorbatchev GOLDEN EURASIA

Helmut Kohl Frère de haut rang

Konrad Adenauer Frère de haut rang

Eduard Shevardnadze GOLDEN EURASIA

Boris Eltsine LUX AT ORIENTEM

Jegor Gaidar LUX AD ORIENTEM

Oussama ben Laden THREE EYES

Margaret Thatcher (1925-2013) EDMUND BURKE

Philipp Hildebrand HATHOR PENTALPHA

Jacques Chirac SUPER-LOGE OLIGARCHIQUE

Robert Rubin SUPER-LOGE OLIGARCHIQUE

Edward Kennedy SUPER-LOGE PROGRESSIVE

Yitzhak Rabin SUPER-LOGE PROGRESSIVE

François Mitterrand SUPER-LOGE DÉMOCRATIQUE

Raúl Alfonsín SUPER-LOGE DÉMOCRATIQUE

Jacques Delors SUPER-LOGE DÉMOCRATIQUE

Robert S. McNamara JANUS

Lyndon B. Johnson JANUS

Sultan d’Oman HATHOR PENTALPHA

Emir de Bahrain HATHOR PENTALPHA

Des princes saoudiens, membres de HATHOR PENTALPHA

Abd Allah bin Abdulaziz

Al Saud Salman bin Abdulaziz

Al Saud Muqrin bin Abdulaziz

Al Saud Khalid al Faisal

Al Saud Nawwaf bin Abdulaziz

Al Saud Muhammad bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud

D’Iran, membres de HATHOR PENTALPHA

Ali Akbar Hāschemi Rafsandschāni

Mohammad Momen

Gholam-Hossein Mohseni-Ejei

Heydar Moslehi

Mahmoud Alavi

Valiollah Seif

Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir von Qatar

HATHOR PENTALPHA

Tamim bin Hamad Al Thani, Sohn des Emirs von Qatar

HATHOR PENTALPHA

COMPASS STAR-ROSE

D’Israël, membres de HATHOR PENTALPHA

Ariel Sharon

David Klein

Stanley Fischer

Moshe Ya’alon

Jan Peter Balkenende HATHOR PENTALPHA

José María Aznar HATHOR PENTALPHA

Aleksander Kwaśniewski HATHOR PENTALPHA

Marcello Pera HATHOR PENTALPHA

Antonio Martino HATHOR PENTALPHA

Recep Tayyip Erdogan HATHOR PENTALPHA

Michael W. R. Dobson (*1952) DER RING

Jean-Claude Trichet (*1942) DER RING

Josef Ackermann (*1948) DER RING

Ben van Beurden (*1958) DER RING

Laurence (Larry) D. Fink (*1952) DER RING HATHOR PENTALPHA

Lloyd Blankfein (*1954) DER RING

Alexandre Lamfalussy (*1929) DER RING

Robert Zoellick (*1953) DER RING

Étienne Davignon (*1932) DER RING

Irene Rosenfeld (*1953) DER RING

Peter Mandelson (*1953) DER RING

Lord Jacob Rothschild DER RING/ EDMUND BURKE

Nathaniel Philip Rothschild (*1971) DER RING/ EDMUND BURKE

Nathan Mayer Rothschild EDMUND BURKE

Premier groupe non officiel de la future Loge HATHOR PENTALPHA :

George H. W. Bush

Jeb Bush

Samuel P. Huntington

Donald Kagan

Robert Kagan

Douglas Feith

Richard «Dick» Cheney

Donald Rumsfeld

Irving Kristol

William Kristol

Dan Quayle

Paul Wolfowitz

Richard Perle

Karl Rove

Bill Bennett

Astronautes francs-maçons

Enfin, il convient également de constater que pas moins de 10 astronautes de renommée mondiale étaient des francs-maçons de haut niveau et des frères de loge.

Buzz Aldrin, Edwin E. (*1930), franc-maçon 32e grade Astronaute américain (Gemini 12, Apollo 11, pilote de la capsule lunaire «Eagle»), premier homme à marcher sur la Lune avec Neil Armstrong. «Avant son vol sur la lune, Aldrin était déjà devenu franc-maçon, comme de nombreux astronautes américains avant lui, à la Montclair Lodge n° 144 dans le New Jersey. Plus tard, il s’est affilié à la Clear Lake Lodge n° 1417 à Seabrook, Texas ».

Glenn, John (*1921), Astronaute (Mercury 6, 6, Première orbite autour de la Terre), Senator, STS-95 Concord Loge No. 688. New Concord, Ohio

Schirra, Walter M. (*1923), Astronaute (Mercury 8, Gemini 6, Kdt. Apollo 7) Canaveral Loge n°. 339 Cocoa Beach, Florida

Grissom, Virgil I. (1926-1967), Astronaute (Mercury 4, Liberty Bell 7, Gemini 3) Mitchell Lodge n°. 228 Mitchell, Indiana

Cooper, L. Gordon Jr. (*1927), Astronaute (Mercury 9, Faith 7, Gemini V) Membre de la «Carbondale Loge» n°.82 Colorado

Eisele, Donn F. (1930-1987), Astronaute (Apollo 7) Luthor B. Turner Loge n°. 732. Columbus, Ohio

Irwin, James B., (1930-1991), Astronaute (Apollo 15) Tejon Lodge n°. 104, Colorado Springs

Mitchell, Edgar Dean (*1930), Astronaute Apollo 14) Artesia Loge n°. 28 Artesia, New Mexico

Stafford, Thomas P. (*1930), Astronaute (Gemini VII, Gemini IX-A, Apollo 10 + 18) Western Star Loge n°. 138 Waterford, Oklahoma

Weitz, Paul J. (*1932), Astronaute (Skylab 2, Challenger -STS-6) Lawrence Lodge n°. 708 Erie, Pennsylvania

Sur la base de ce qui a déjà été dit et démontré, le thème de l’alunissage – a-t-il réellement eu lieu ? – et l’explosion de la navette spatiale Challenger 23 revêtent une toute nouvelle acuité. Car au moins six des sept membres de l’équipage de Challenger sont encore en vie, selon le documentaire de Kla.TV « Est-ce que la NASA nous tromperait ? », quatre d’entre eux sous le même nom. Enfin, nous recommandons de visionner les documentaires suivants de Kla.TV. Les peuples sont appelés à participer à des recherches continues sur le thème du complot maçonnique ici et maintenant. Nous vous remercions d’avance pour toute information.

