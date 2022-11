Du codage hospitalier au Covidage des esprits…

C’est le coeur de l’arnaque pandémique ! Le tour de passe-passe du «Covid» vient en premier lieu de la bureaucratie sanitaire. Notre lecteur Stanislas a effectué un remarquable travail d’identification et d’analyse de toutes les innovations administratives et statistiques, réalisées sous l’autorité de l’OMS (dont on sait aux mains de qui elle se trouve), qui ont permis l’escroquerie du siècle. En voici la synthèse. OD

Le 15 mars 2020, Macron annonce que « nous sommes en guerre » et déclenche un « état d’urgence » aussi nécessaire qu’opportun pour développer un certain nombre d’opérations d’ingénierie sociale ainsi qu’un business juteux pour Big Pharma.

Un avis de l’HCSP du 5 mars 2020 fait un état de la situation épidémique au 27 février :

« tous les continents sont touchés et les pays notifiant le plus de cas confirmés sont la République de Corée (1 595 cas), l’Italie (400), le Japon (186), l’Iran (139 cas) et Singapour (93 cas) [1]. ». Le microscope est désormais mis sur la terre entière.

Il est important de comprendre que dans cette arnaque du Covid, c’est la construction de la première « vague » qui est essentielle, la période qui va de janvier à juin 2020, la suite devenant trouble pour des raisons compréhensibles (déprogrammations massives d’actes, injections toxiques, etc.)

Dans les jours qui ont suivi le 15 mars, on assiste à une première historique : un croque-mort nommé Jérôme Salomon s’installe sur les chaînes de télé pour débiter les chiffres de « cas« , « d’hospitalisations« , de « réas » et de « décès« … ce qui va assurer à cette psy-op le succès que n’avait pas obtenu l’opération ratée de la H1N1.

Je vais tenter, dans un raccourci compliqué, de vous expliquer comment s’est constitué ce tour de prestidigitation de bureaucratie sanitaire et infectiologique, amplifié par un intense bombardement médiatique.

Tout ce qui suit se base sur une importante bibliographie que je suis en mesure de fournir.

Les innovations par rapport à H1N1 pour réussir le coup fumant du C ovid

– Une codification hospitalière (CIM10) inédite dans l’histoire depuis la création de la T2A. Codes d’urgence et remontées en accéléré inédits

– La création en 2016 de SI-VIC suite aux attentats de Paris du 13 novembre 2015

– La création en 2014 d’un plan ORSAN REB en complément les plans blancs hospitaliers

– Un élargissement du suivi épidémique, du concept de « grippe » à celui d’« IRA » (infection respiratoire aiguë)

– La taylorisation de services hospitaliers, par l’innovation des « réas éphémère »

L’utilisation inédite de la codification CIM10 de mortalité et hospitalière

En janvier 2020, l’OMS crée deux codes d’urgence U07.1 et U07.2 qui auront ensuite des extensions (la France n’applique pas U07.2). La 22ème famille des codes CIM10 n’a jamais été utilisée de la manière dont elle va l’être dès avril 2020 (première consigne ATIH le 17 mars 2020).

Ces codes n’ont pas de libellé et ils sont affectés à des racines particulières, ce sont des sortes de codes « coucous » ou « caméléons ». Il existe déjà des codes à corona dans la CIM10 (B342 – B972 – U049 (SRAS)… ZIKA avait été d’abord classé en U06, il y a deux ans, puis, n’étant visiblement pas utilisé, il a été recasé récemment en A925. Comme quoi…

Le principe est que ces codes d’entrée à l’hôpital se font à partir de la détection de « cas possibles » et ils sont remontés en accéléré par la tuyauterie sécurisée SI-VIC qui part vers l’ARS et la DGS. D’où la possibilité pour le croque-mort de ZOOMER, en direct sur un plateau télé, les seuls «Covid».

Ces codes n’ont pas de libellé et ils sont imputés, par décision d’origine inconnue (voir Note du collectif médecins COVID-19 et T2A de mai 2020), à des racines ciblées principalement dans la famille des « maladies respiratoires », et de façon moindre dans celle des « maladies infectieuses », au milieu d’autres pathologies respiratoires et infectieuses très diverses…

La fameuse expression qui symbolise ce tour de passe passe est : « mort DU Covid ou AVEC le Covid ».

L’élargissement de grippe à « IRA »

Le 15 mars 2020, le Réseau Sentinelles qui surveille les diverses épidémies écrit : « En mars 2020, la surveillance des « syndromes grippaux » a été élargie et remplacée par celle des « infections respiratoires aiguës » (IRA) ».

Il faut avoir lu les rapports, réflexions, assises, des plateaux d’infectiologues depuis 20 ans, pour apprécier à quel point les infections respiratoires et leurs exacerbations sont compliquées à diagnostiquer. La bibliographie est énorme (BPCO, asthme, pneumonies Sepsis nosocomiales, etc.). Dans la précipitation et le chaos organisé, le triage des «cas possibles » et des « signes évocateurs de », il n’est pas certain que tout ait été bien confirmé (cf. remontées en accéléré).

En élargissant aux IRA donc, le système sanitaire et médical s’ouvre un réservoir important d’IRC (infections respiratoires chroniques). Il faut aller voir les fiches pathologiques d’AMELI pour bien se rendre compte des chiffres liés aux prises en charge dans ce domaine. En 2018 et 2019, l’effectif est respectivement de 2 874 100 et 3 000 000 de personnes !

Et en termes de décès, sans télés, sans politique, et sans état d’urgence :

2018 : 81 700 décès et 2019 : 84 600… soit 166 300 morts sur 2 ans.

Combien déjà pour le « Covid » sur 2 ans ?… 150 000.

Le plan ORSAN REB

Deux textes, le 20 février et le 16 mars. Ce plan déclenche deux points très importants à retenir :

1° Désignation de 38 établissements de 1ère ligne (des CHU) avec SAMU 15, labo et surtout infectiologues référents, puis une centaine d’établissements de 2ème ligne du secteur public qui ont eu pour tâche de trier les « cas possibles » suspectés après avis du référent.

C’est-à-dire que 10 % des hôpitaux environ sont habilités à recevoir et à isoler des cas possibles Covid. Ceux qui savent, se souviendront que les établissements privés étaient quasi vides.

2° Déprogrammation massive d’autres actes

Les points remarquables à extraire de ce plan :

– L’infectiologie est une petite famille de 700 spécialistes en France. Sur les 38 « infectiologues référents » désignés, 3 sont au conseil scientifique – 1 va ensuite au cabinet de Véran – 3 à la HCSP – 5 sont cotés en conflit d’intérêts de belle facture…

– 37 % des Covid ont été codés en Ile-de-France

– et les 4 régions : Ile-de-France, Grand Est, Hauts de France et Auvergne Rhône Alpes représentent 75 % des codages Covid…

– En avril 2020, au pic de l’épidémie 1ère vague, le système hospitalier avait une activité inférieure de 50% à celle de 2019

Sur le plan de la bureaucratie sanitaire, on peut affirmer que le N-COV (OMS janvier 2020) , devenu « Sars Cov 2 » ensuite, a été très autoritaire avec ses congénères.

Le CNR (centre national de référence des virus), lors de sa restitution d’activités épidémiques des années 2014 à 2018, fait état de la présence simultanée de 700 à 900 virus isolés dans le cadre de la surveillance réseau Sentinelles.

Cette fois, en semaine 12 de 2020 , probablement pour la première fois dans l’histoire, le virus du « Covid » a liquidé toute la concurrence grippale. Les virus de la grippe et des exacerbations respiratoires diverses ont fui la terre.

…… Ou alors on n’a pas trouvé ce qu’on n’a pas cherché .

Il resterait à traiter l’astuce des réas éphémères dans les espaces de soins critiques, entre mars et juin 2020, qui a permis de doubler le nombre de lits, en « armant » des lits moins dotés et en organisant des équipes de soignants et la rotation des patients (rapport de la Cour des comptes au Sénat en juillet 2021). Si on compare les journées d’entrée en « réas » et le nombre de lits opérationnels par département, il est difficile d’entrevoir une surcharge, compte tenu du fait que l’activité est moitié moindre que celle de 2019.

Pour finir, une analyse simple des différents tableaux de l’activité hospitalière qu’on trouve en ligne sur SCAN SANTE de l’ATIH montre clairement qu’ en 2020, il ne s’est rien passé de plus que les années précédentes sur la famille CMD4 des « maladies respiratoires » et CMD 18 « infectieuses ».

N.B. Pour information, les escrocs ont sorti début 2022 la nouvelle codification CIM11, qui fait entrer « Covid » dans le langage courant hospitalier et fait passer le code Covid de U07.1 d’urgence… à RA01.0 – RA01.1 et d’autres variétés. Cela signifie que ça va durer officiellement sous différentes formes et sans bruit… Et ça permettra aussi de faire durer tous les textes de lois « Covid » scélérats, inscrits dans le marbre constitutionnel, dont la disparition du contrat de travail avec la suspension sans salaire à vie et l’apartheid.

Stanislas, le 4 novembre 2022

