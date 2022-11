Pays-Bas : le gouvernement veut surveiller tous les paiements supérieurs à 100 euros

Surveiller et donc contrôler, c’est-à-dire pouvoir interdire et bloquer… C’est évidemment scandaleux et intolérable, puisque dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, le pouvoir judiciaire est déjà habilité à intervenir. Et puis 100 euros… On voit bien qu’il s’agit ici de préparer le passage à une société de surveillance de masse, grâce notamment à la mise en place de l’euro numérique et du crédit social à la chinoise. Ces traîtres de politiciens, en France, aux Pays-Bas et dans tous les pays assujettis à la caste mondialiste, sont tous payés pour la même infamie : nous imposer le Grand Reset et le Nouvel ordre mondial. OD

(Sud Radio, 3 novembre 2022)

Rappels :

