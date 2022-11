Incroyable propagande de la peur climatique sur BFM pour nous vendre le “permis carbone” !

Pauvre CO2… Que de crimes et d’escroqueries ils commettent en ton nom !

C’était hier soir. Merci à notre lecteur Laurent dont je reproduis ci-dessous le commentaire :

« Ignoble document d’anticipation de BFM sur 2050, pour faire la propagande du pass carbone avec la participation de Borne qui nous conseille de manger moins de viande mais de meilleure qualité car elle-même est végétarienne, de rouler en vélo et prendre les transports en commun ; c’est risible sachant que nos élus importent en masse des poulets OGM ukrainiens et s’apprêtent à signer le traité MERCOSUR pour nous inonder de la viande OGM argentine et brésilienne après l’élection de Lula.

Donc selon Bruce Toussaint, on va tous mourir : inondations et submersion, canicule, Narbonne dans le désert avec 40°, la Seine asséchée, on la traverse à pied et non à la nage à Paris, éclairage à la bougie, 100.000 morts en France et 1.000.000 de morts en Europe, Macron qui décrète le pass carbone en 2024 (tiens donc !). Suppression de tous les véhicules thermiques dès 2025, tous les véhicules à énergie fossile à la casse, tous les Français vivent dans des cages à poules BBC végétalisées, la douche avec des feux tricolores pour nous alerter si nous abusons, les parkings sous-terrains transformés en commerces de production de légumes dans des verres poussant sous des lumières artificielles. Et la cerise mondialiste décadente sur le gâteau, Leila est en couple avec Maya = fin des couples hétéros et métissage.

Et BFM fait un article pour faire la propagande du pass carbone qui est la solution ».

Réchauffement climatique : le « permis carbone », une solution pour limiter nos émissions de CO2 ?

#BFMTV2050 – L’été où tout a basculé (avec annonce du pass carbone) :

#BFMTV2050 – Les conséquences dramatiques de la montée des eaux :

#BFMTV2050 – A Narbonne, les 40°C sont devenus la norme :

#BFMTV2050 – Vie quotidienne, ce qui a changé :

