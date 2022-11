Il faudrait qu’on mange tous des insectes pour sauver la planète ? Basta ! Ce qu’il faut changer en effet, c’est le modèle libre-échangiste, celui de l’Union européenne et des psychopathes mondialistes… au lieu de nous priver de nos droits et de nos libertés pour promouvoir LEUR modèle de gouvernance globale – un “monde d’après” élitiste, réductionniste et tyrannique. Qui donc veut une société d’inégalités profondes entre une petite caste ultra-privilégiée et le bétail numérisé, soumis au crédit social à la chinoise ? OD

(Le Zapping du COVID, 15 novembre 2022)

Rappels :

