COP27 : les ayatollahs du climat prêchent le régime végétalien mais se régalent de boeuf Angus

Alors que les Nations Unies et le Forum économique mondial veulent réduire considérablement la consommation mondiale de viande afin d’atteindre leurs objectifs climatiques, il en va tout autrement au sommet sur le climat. Bœuf Angus, fruits de mer & Cie sont servis avec des climatiseurs fonctionnant à plein régime.

Lors du sommet mondial sur le climat COP27 à Charm el-Cheikh en Egypte, les participants du monde entier ont notamment discuté de la manière dont la « viande artificielle » produite en laboratoire pourrait à l’avenir être servie dans les assiettes des populations, en plus d’une alimentation aussi strictement végétale que possible. En effet, près d’un septième des gaz à effet de serre provient de l’agriculture animale. Selon les fanatiques du climat, les troupeaux de bovins destinés à la production de viande et de lait se taillent la part du lion de ces émissions.

« La viande cultivée retient l’attention de la COP27 parce qu’au moins 14 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de l’agriculture animale, principalement de l’élevage bovin et laitier. La réduction de ces émissions pourrait aider le monde à faire face à la crise climatique. https://t.co/lcPTWFLFY1

– Tech Insider (@TechInsider) 16 novembre 2022

Mais ce n’est que pour les masses. Les élites mondialistes elles-mêmes se sont régalées de médaillons de bœuf Angus, de bœuf grillé, de bar grillé, de blanc de poulet, de raviolis et ainsi de suite. Bien entendu, à des prix exorbitants et aux frais de leurs contribuables ou de leurs entreprises. Et bien sûr, avec les climatiseurs fonctionnant à plein régime, puisqu’il fallait organiser l’événement dans la chaleur étouffante du désert égyptien.

N’OUBLIEZ JAMAIS Ils veulent VOUS EMPÊCHER de manger de la viande, MAIS les VIP ont droit aux options de viande VIP. Juste une bande d’HYPOCRITES qui prônent la vertu.

Ils ont tous lu « La Ferme des animaux » de George Orwell. Le coco Klaus et ses marionnettes ne font que laver le cerveau des masses avec leurs💩#COP27 https://t.co/LIfuOoKWc2

– Craig Kelly (@CKellyUAP) 13 novembre 2022

La devise des mondialistes est, comme d’habitude, « prôner l’eau et boire du vin ». Alors que le citoyen lambda est prié de renoncer à sa voiture à moteur à essence, les participants à la COP27 se sont déplacés avec des centaines de jets privés. En contrepartie, ils ont eu droit à de la viande en bonne et due forme, tandis qu’ils réfléchissaient à la manière de faire apprécier aux masses la viande artificielle et les insectes.

REPORT 24, le 17 novembre 2022

(via Silvano Trotta)

Traduction Olivier Demeulenaere

