Les médias, qui ont encensé Diam’s convertie à l’islam, s’en prennent à Gad Elmaleh qui pense à se convertir au catholicisme

Gad Elmaleh : « la vraie star du film, c’est la Vierge Marie »

Deux poids, deux mesures. Nous commençons à nous habituer à cette « objectivité » gaucho-islamiste des médias mainstream qui voient tout rouge dès que le catholicisme n’est pas injurié mais mis un tant soit peu à l’honneur.

Nous venons d’en connaître un nouvel épisode avec l’aveu de la « demi-conversion » de Gad Elmaleh dans son film « Reste un peu » qui insupporte tous les rats d’égout qui se repaissent des scandales qui secouent l’Eglise catholique en se gardant bien de se pencher sur les autres.

Ces donneurs de leçons à géométrie variable sont vent debout parce qu’un juif ose exhorter tout un peuple à puiser dans ses racines chrétiennes et à renouer avec son héritage spirituel sans rougir de sa foi. Et ça, forcément, ça ne passe pas.

Pour Le Monde, « on ne comprend pas bien ce qui motive ici la décision du personnage, d’autant moins comment un processus a priori aussi intime et bouleversant se retrouve ainsi exposé en une manière de comédie légère. » Les Inrockuptibles titrent sur « Gad en mode cul béni ». Slate ironise : « Et la prochaine étape, c’est quoi ? Une tournée mondiale avec le pape ? »

Et on passera sur le manque de respect d’internautes déversant leur haine bien prévisible sur Twitter…

Aux yeux de ceux-là, en revanche, se convertir à l’islam ne pose aucun problème et la chanteuse Diam’s, totalement voilée des pieds à la tête, a toujours leurs faveurs.

Saluons nos confrères de Boulevard Voltaire qui reconnaissent qu’objectivement il faut une certaine dose d’audace pour clamer, sur LCI, que « la vraie star du film, c’est la Vierge Marie ».

Médias-Presse-Info, le 18 novembre 2022

