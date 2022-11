Le larbin de la finance Macron : « Nous avons besoin d’un ordre mondial unique »

« La Bête de l’événement est là et elle arrive », disait-il… Voilà maintenant qu’il appelle à la substituer aux « deux éléphants » (la Chine et les Etats-Unis) qui deviennent « de plus en plus nerveux » dans leur lutte pour dominer « la jungle » (sic). La Bête du NOM pacifiera le monde et tout ira beaucoup mieux ! Pour l’oligarchie financière s’entend… Quand on vous dit que tout n’est que comédie et mise en scène pour favoriser l’exécution du Plan mondialiste : Ordo ab chaos… OD

(Carl Vernon, 20 novembre 2022)

Rappel :

Allons-nous bientôt basculer vers un système de « monnaies digitales de banques centrales » (CBDC) ?