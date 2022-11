Moscou réaffirme sa loyauté envers l’OMS lors du sommet du G20 et appelle à un « bouclier sanitaire mondial ».

Malgré les divergences géopolitiques, tous les Etats membres du G20 ont convenu que l’OMS, la Banque mondiale, Bill Gates, le Wellcome Trust et la Fondation Rockefeller devaient protéger le monde contre des pandémies effrayantes.

par Edward Slavsquat

Le ministre indonésien de la santé, Budi Sadiki, a annoncé samedi aux journalistes que les chamailleries géopolitiques n’interféraient pas avec le projet du G20 de créer un fonds de lutte contre les pandémies afin de garantir que les gens, où qu’ils soient – et surtout les pauvres – soient injectés en temps voulu.

« Toutes les décisions du G20 sont prises exclusivement par consensus. Ecoutez, il est très difficile de parvenir à un consensus dans la situation géopolitique actuelle. Mais dans cette situation géopolitique, nous avons réussi à obtenir un consensus sur la création d’un fonds, et c’est la chose la plus importante », a déclaré M. Sadiki en évoquant les résultats d’une réunion avec les ministres des finances et de la santé du G20 qui s’est tenue à Bali.

Créé en partenariat avec l’OMS, le Fonds de lutte contre les pandémies dirigé par la Banque mondiale (officiellement connu sous le nom de « Fonds d’intermédiation financière – FIF – pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies ») sera utilisé pour soutenir le programme de santé du G20, qui comprend des efforts pour « améliorer la surveillance génétique, encourager la mobilisation des ressources sanitaires pour les contre-mesures médicales, et étendre les réseaux de recherche et de fabrication de vaccins, de thérapies et de diagnostics ».

Parmi les donateurs du fonds figurent la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Rockefeller et le Wellcome Trust, a fièrement déclaré le G20 dans un communiqué de presse du 12 novembre.

Le ministre russe des finances, Anton Siluanov, a soutenu la création du fonds de lutte contre les pandémies et a déclaré que l’OMS devait continuer à jouer un « rôle central » dans le maintien du « système de santé mondial ».

Le nouveau fonds est conçu pour « compléter le système de santé mondial existant et soutenir les réponses aux menaces sanitaires émergentes », a déclaré le ministère russe des finances dans un communiqué publié sur son site web.

Le communiqué ajoute :

Le chef du ministère russe des Finances a noté la nécessité d’empêcher la fragmentation du système de santé mondial et de maintenir le rôle central de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans ce système, et a également fait part de l’expérience de la création d’un système de réponse rapide aux pandémies en Russie dans le cadre de l’actuel « Bouclier sanitaire » [de la Russie], qui implique la création d’un système de diagnostic rapide des maladies infectieuses, le développement accéléré de systèmes de tests et de vaccins en cas de nouvelles menaces épidémiologiques.

« Nous pensons qu’un bouclier sanitaire similaire pourrait être construit au niveau mondial », a déclaré le ministre.

Annoncé en avril 2021, le programme russe de bouclier sanitaire vise à développer rapidement des “vaccins” (basés sur la plateforme génétique de Sputnik V) et des tests PCR après l’émergence d’une prétendue menace sanitaire. Dans le cadre de ce programme, des bio-points de contrôle seront installés le long de la frontière russe – un processus qui a débuté en décembre 2021.

Participant au sommet par liaison vidéo, le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, membre du Conseil exécutif de l’OMS, a déclaré que l’OMS devait agir en tant que « coordinateur des efforts internationaux dans le domaine de la santé ».

« Une tâche importante consiste à renforcer la préparation de l’architecture sanitaire mondiale afin de réagir en temps utile aux infections zoonotiques dangereuses à potentiel pandémique. Une telle architecture sanitaire devrait être fondée sur les principes de transparence, d’ouverture et de participation égale de toutes les parties prenantes », a-t-il déclaré aux médias russes après avoir rencontré ses collègues du G20.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué samedi la création du Fonds de lutte contre la pandémie :

« Ce nouveau mécanisme de financement sera une composante essentielle d’une architecture de sécurité sanitaire mondiale plus solide.

Il est important de noter que le fonds a été conçu dans le cadre d’une gouvernance inclusive et efficace, et que ses modalités de fonctionnement répondent à des normes élevées de transparence et de responsabilité.

Nous remercions nos partenaires de la Banque mondiale, avec lesquels nous avons travaillé en étroite collaboration lors du lancement du fonds ».

Tedros a ajouté :

« La prochaine pandémie ne nous attendra pas. Nous devons agir de toute urgence pour combler les lacunes de la préparation mondiale qui mettent tous les pays en danger ».

Ô jours heureux !

