Leur dernière invention : les réparations climatiques

Lors de la COP27, les Nations unies ont proposé une nouvelle méthode pour pomper l’argent des pays développés : les réparations climatiques. Les Nations unies sont encore en train de négocier qui paiera quoi, mais rassurez-vous, ce sont les Etats-Unis qui paieront probablement le plus. Le président Biden soutient pleinement cette idée, qui s’ajoute au milliard de dollars accordé l’année dernière pour lutter contre le changement climatique dans le tiers-monde. La Chine est considérée comme une nation en développement, selon l’ONU, et ne contribuera pas au fonds mondial bien qu’elle soit le plus grand pollueur au monde.

Le « fonds pour les pertes et dommages », comme on l’appelle, prélèverait de l’argent auprès des nations riches pour tenter de modifier le climat et d’empêcher des catastrophes naturelles qui se produiraient même si les humains n’habitaient pas la Terre. Les fonds seraient principalement envoyés à des pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. On craint que cela ne serve d’aveu et que les pays en développement ne poursuivent les pays développés et/ou les entreprises pour obtenir des compensations supplémentaires.

Trump a tenté de faire sortir l’Amérique de l’accord de Paris. La Chambre, à majorité républicaine, ne votera probablement pas en faveur de cette mesure. Notre meilleure chance est d’espérer qu’ils botteront en touche jusqu’à la fin du mandat de Biden.

Armstrong Economics, le 25 novembre 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

