« L’avion est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole ». Ce qui est dérangeant avec l’idéologie mondialiste, c’est qu’elle navigue sans cesse entre des récits différents, pour ne pas dire contradictoires. Avec ces gens-là, le pétrole soit c’est pas bien parce que ça change le climat, soit c’est pas bien parce qu’il n’y en aura plus dans pas longtemps… Les dates qu’ils annoncent reculant à chaque fois que la réalité dément leurs pronostics. Dans les années 70, les malthusiens du club de Rome assuraient qu’il n’y aurait plus de pétrole en l’an 2000. Le pollueur Al Gore disait aussi qu’à la même date, nos enfants ne connaîtraient plus la neige… Ainsi donc, 4 vols en avion maximum par personne pour la vie entière : les milliardaires enverront-ils à la casse leurs jets privés ? OD

(France Inter, 24 novembre 2022)

