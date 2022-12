Il paraît que les Français ont rendu les armes ?

21.000 armes (quelles armes ? dans quel état ?) pour 67 millions d’habitants, c’est vraiment un succès phénoménal. Quelques retraités se sont déplacés… Les voyous, quant à eux, sont aux abonnés absents. « Les voyous ne viennent pas régulariser, Monsieur, ça serait trop beau »… OD

Armes à feu : une collecte massive organisée partout en France

En seulement trois jours, plus de 21 000 armes ont été rendues dans les 300 points de collecte installés dans tout l’Hexagone.

Les Français ont massivement rendu les armes, et pour les autorités, c’est un motif de satisfaction. Depuis le lancement de l’opération de collecte, vendredi 25 novembre, plus de 21 000 fusils de chasse, armes de guerre ou de poing ont été rapportés spontanément par des citoyens souhaitant s’en débarrasser. « J’ai de vieilles armes que je détenais de mon père, qui m’avait légué ça. Elles ne me servent à rien et c’est dangereux », confie un homme, à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), mardi 29 novembre.

Les armes collectées seront détruites

Les propriétaires qui veulent conserver ces reliques familiales, sans se retrouver en infraction, ont la possibilité de régulariser leur situation. Pour cela, ils doivent déclarer et faire enregistrer leurs armes. Partout en France, l’opération est un succès. Toutes les armes collectées seront détruites, hormis une infime minorité ayant un intérêt historique, qui sera confiée à des musées.

France Info, le 30 novembre 2022

