Coupures de courant à venir : le terrorisme électrique, dernière ingénierie sociale de l’oligarchie

Après le terrorisme djihadiste, le terrorisme sanitaire et le terrorisme économique (celui-là est permanent), voici la quatrième phase de l’opération de sidération et de mise au pas du peuple français par l’oligarchie (la minorité qui tyrannise la majorité) : le terrorisme électrique.

Article 5 de la Constitution : « Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale » #NonRien #ProcèsDuSiècle #Macron #Hollande https://t.co/8VvoVIT5Ct — JS Ferjou (@jsferjou) November 23, 2022

Il s’agit, pour le plus grand plaisir sadique de nos dirigeants, de couper/rallumer l’électricité dans les foyers, les entreprises et autres établissements, à l’exception des hôpitaux et des centres d’urgence (pompiers, forces de l’ordre), et bien sûr des centres de pouvoir. Ces interruptions seront fréquentes, récurrentes, dureront deux heures et tomberont ici et là au gré des fantasmes des ingénieurs sociaux en charge de la terrorisation des Français.

La croyance en une pandémie mortelle et en un vaccin miracle ont vécu : quasiment plus personne ne va se faire vacciner, tant la réalité des effets secondaires néfastes a crevé l’écran de la propagande des médias mainstream : les RS ont eu la peau du mensonge. Celui qui aujourd’hui croirait à une 9e vague, à une triple épidémie de bronchiolite/grippe/covid et qui irait prendre une double dose de poison serait soit un idiot, soit un suicidaire, soit un menteur. Dans cette crise sanitaire fabriquée, on fait plus confiance à Perronne qu’à Véran ou Braun.

Les labos développent un vax grippe+covid, soit le mélange de 2 produits à l'efficacité jamais démontrée mais pire, ils veulent ajouter leur vax ARN aux vaccins obligatoires des enfants!

C'est stupéfiant que personne n'arrête ces expériences illégales qui violent la Constitution pic.twitter.com/L7l2tRP4vX — patricia chaibriant (@PChaibriant) November 23, 2022

Alors, pour reprendre la main sur un peuple de plus en plus rétif et résistant (l’oligarchie produit un vaccin contre ses propres aberrations), le pouvoir a besoin d’une nouvelle dose de terreur, et ce sera l’énergie, le manque d’énergie, les coupures d’énergie.

"Des fournisseurs d'électricité conseillent à leurs clients d'acheter des lampes torches et des bougies. Voilà où on en est…"

Les Français paient au prix fort le saccage de notre filière nucléaire par Hollande et Macron… pic.twitter.com/EIiZzsc5UX — Jean Louis (@JL7508) December 1, 2022

Le pays est clairement et à nouveau mis à l’arrêt par le pouvoir visible, exactement comme en 2020 avec les confinements successifs qui ont détruit une partie de l’activité et plombé des millions de personnes, qui ne s’en sont pas remises, on pense surtout aux enfants, premières victimes de cette guerre des élites contre le peuple.

Heureusement, le monde entier, pour économiser l’énergie confisquée par les méchants Russes, se met aux coupures écologiques de courant. Comment ? On nous dit dans le casque que cette mesure serait spécifiquement française ? On ne peut pas le croire…

Pays du monde envisageant des coupures de l'alimentation électrique cet hiver !! pic.twitter.com/4EBYeMbilr — Marc Maxymus 🇨🇵 🇨🇦 🇷🇺 (@MarcMaxymus) December 1, 2022

