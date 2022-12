La technique des enveloppes budgétaires ou du cash stuffing devient de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. Rencontre avec Sarah, une Parisienne de 34 ans qui n’utilise presque plus sa carte bancaire.

À l’heure où la carte bleue est partout, une technique propose de faire tout le contraire : utiliser uniquement de l’argent liquide. Popularisée par des influenceurs aux Etats-Unis sous le nom « cash stuffing », en français c’est la technique des « enveloppes budgétaires ». Le principe : retirer une grande partie de son salaire en argent liquide, puis le glisser dans des enveloppes divisées en catégories et s’en tenir à ce budget. Sur Tik Tok, les vidéos sous le hashtag « cashstuffing » comptabilisent plus de 730 millions de vues.

Sarah, fonctionnaire de 34 ans cherchait un moyen de mieux gérer son argent quand elle est tombée sur une de ces vidéos. « Au début j’étais assez sceptique, je ne me voyais pas revenir au cash, avec des enveloppes en papier. Puis après je me suis dit pourquoi pas essayer je n’ai rien à perdre ». Les résultats arrivent très vite : plus de découvert sur son compte en banque, quelque chose qui était fréquent avant. En vivant à Paris, avec un salaire d’environ 1800€ par mois, la jeune femme doit tout calculer. Sur son compte en banque, elle laisse l’argent nécessaire pour ses charges (loyer, électricité, assurance, forfait téléphone) et des montants correspondants à certaines dépenses qui ne peuvent être faites qu’en carte bancaire.

