Grande Destruction : Le groupe agroalimentaire Cofigeo va arrêter 80% de sa production en 2023

Le groupe agroalimentaire Cofigeo (William Saurin, Garbit, Raynal) va arrêter temporairement à partir du 2 janvier 2023 la production sur quatre de ses huit sites en France face à la hausse des prix de l’énergie, a déclaré mardi à l’AFP son président Mathieu Thomazeau. Cela représente 80% de sa production et aura un impact sur 800 des plus de 1.200 salariés du groupe qui se verront appliquer un accord d’activité partielle de longue durée (APLD), a-t-il précisé.

« L’objectif est que ça dure le moins longtemps possible » mais « on ne peut plus subir des vagues d’inflation qui finissent par nous submerger », a déclaré Mathieu Thomazeau.

Quatre principaux sites à l’arrêt dès 2023

Ces mesures ont été prises pour « faire face à la hausse spectaculaire des coûts d’énergie (gaz et électricité nécessaires à la cuisson et à la stérilisation des plats cuisinés), qui seront multipliés par 10 dès le début de l’année », précise dans un communiqué le groupe, qui fabrique des plats préparés (William Saurin, Garbit, Raynal et Roquelaure, Zapetti…). À cela s’ajoute l’inflation « des matières premières alimentaires et industrielles » utilisées par Cofigeo, notamment le bœuf, le porc, les tomates mais également les emballages et le transport, explique encore le groupe.

A partir du 2 janvier 2023, le groupe « va être contraint d’arrêter la production de ses quatre principaux sites industriels et va ainsi mettre en œuvre l’accord d’activité partielle de longue durée (APLD) signé avec les syndicats représentatifs pour protéger les 1.200 emplois et la pérennité des activités du Groupe », selon la même source. Les sites concernés sont Pouilly-sur-Serre, Lagny-sur-Marne, Capdenac et Camaret-sur-Aigues.

Europe 1, le 7 décembre 2022