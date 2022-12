Ils sont tous là : l’OMS, la Fondation Bill & Melinda Gates, le Johns Hopkins Center… comme pour l’Event 201 en octobre 2019. C’est reparti mon kiki ? OD

Le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire, en partenariat avec l’OMS et la Fondation Bill & Melinda Gates, a organisé Catastrophic Contagion, un exercice de simulation de pandémie, lors de la réunion annuelle Grand Challenges à Bruxelles, en Belgique, le 23 octobre 2022.

Le groupe exceptionnel de participants était composé de 10 ministres de la santé et hauts responsables de la santé publique, actuels ou anciens, du Sénégal, du Rwanda, du Nigeria, de l’Angola, du Liberia, de Singapour, de l’Inde, de l’Allemagne, ainsi que de Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates.

L’exercice a simulé une série de réunions du conseil consultatif sanitaire d’urgence de l’OMS portant sur une pandémie fictive se déroulant dans un avenir proche. Les participants se sont demandés comment réagir à une épidémie localisée dans une partie du monde qui s’est ensuite propagée rapidement, devenant une pandémie avec un taux de mortalité plus élevé que celui du COVID-19 et affectant de manière disproportionnée les enfants et les jeunes.

Les participants ont été mis au défi de prendre des décisions politiques urgentes avec des informations limitées et dans un contexte d’incertitude. Chaque problème et chaque choix avait de graves ramifications sanitaires, économiques et sociales.

Source : Center For Health Security

Traduction Olivier Demeulenaere

