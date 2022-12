Dominique Voynet incarne la pourriture ministérielle qui nous fait crever de froid

L’ex-ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement a tenu des propos dont le cynisme n’a rien à envier au président Emmanuel Macron.

Elle s’est vantée publiquement de haute trahison envers la France et les Français, quant au rôle qu’elle a joué contre la filière électrique nucléaire.

« Une vidéo qui a resurgi sur fond d’inquiétude sur les délestages que pourrait subir la France éclaire d’une lumière crue la responsabilité politique dans la situation actuelle.

« Tous ceux qui ont été de près ou de loin aux responsabilités ces 25 dernières années expliquent que non, le déclin de la filière nucléaire, ce n’est pas leur faute. Et refait surface une vidéo de Dominique Voynet, ministre verte de l’Environnement de 1997 à 2001. Une interview tournée en 2004 pour un documentaire d’Arte : « Nucléaire, histoire d’une guerre secrète ». Hilare et toute fière :

La vidéo de la honte

Une vidéo de l’ancienne ministre écologiste Dominique Voynet refait surface et scandalise sur les réseaux sociaux

Ces aveux sont aujourd’hui de nature à demander des comptes judiciaires et pécuniaires à la citoyenne Voynet, alors qu’il y aura des morts de froid cet hiver 2022-2023.

Que tous ceux qui grelottent parce qu’il ne peuvent plus payer leur note d’électricité sachent que la pourriture politico-écolo qui a sacrifié le nucléaire civil français a un nom et un sinistre visage, celui de la barbarie : Dominique Voynet.

Pour ceux qui souviennent, pas la peine de rappeler la vulgarité de cette ambitieuse, orgueilleuse et rouée, promue ministre par la non moins pourriture présidentielle, Chirac-Jospin.

Maire, députée, ministre, sénatrice (et plus encore), elle a également été une des figures de proue de la pourriture parlementaire de la Ve République.

A 64 ans, cette retraitée polypensionnée, planquée récemment comme directrice de la santé à Mayotte, tente de revenir en politique politicienne.

Nommée en 2019 à la tête de l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte, par Macron, elle s’y est morfondue confortablement et a rejoint ses pénates à Dôle deux ans après, en pleine fausse pandémie Covid.

La vieille Dominique Voynet, mère de deux filles et grand-mère de trois petits-enfants, y coule désormais des jours heureux, se souciant fort peu que des millions de familles françaises grelottent de froid, lavent leur linge à la main, s’éclairent à la bougie et mangent à la malbouffe.

La vieille politicarde n’a que faire si des misérables s’ébouillantent ou se carbonisent avec des réchauds ou des inventions de fortune pour tenter de chauffer leurs piaules.

En détruisant intentionnellement les centrales nucléaires françaises, elle a intentionnellement ramené les Français à l’âge de la guerre du feu. Elle collabore avec les fossoyeurs d’EDF.

A ceux qui croient que tous les maux de la République française viennent de la légitime riposte de la Russie, attaquée par l’Ukraine otanisée, soutenue par l’UE de von der Leyen et la République de Macron, il faut répéter ceci : « Ils sont les seuls responsables et coupables ! », « ils » ce sont les gouvernants français depuis 1992, particulièrement en ce qui concerne les lois environnementales, et, depuis les années 1960 pour le reste de la destruction de la France.

Ils sont responsables et coupables de l’ensauvagement de la France, de la paupérisation et du désarmement des Français, de la casse de l’hôpital public, de la dictature sanitaire, de la restriction de toutes les libertés individuelles, du sabotage de l’Éducation nationale, de la vente à la découpe du patrimoine, de l’intégration à l’Otan et à l’Union européenne.

