Occupé à détruire méthodiquement la France, Macron trouve le temps et l’argent pour la « reconstruction de l’Ukraine »

Macron veut aussi aider les Ukrainiens « à résister pendant cet hiver » face à une Russie qui agit « lâchement » et dont l’objectif est de les « plonger dans le noir et le froid » (sic). Un tel niveau de cynisme… on croit rêver !!! C’est exactement ce que lui-même est en train de faire aux Français… et qu’il va encore aggraver en détournant l’argent des contribuables vers le régime ultra-corrompu de Kiev ! OD

Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron appelle les entreprises françaises à faire « davantage » pour la reconstruction du pays

Une conférence pour l’aide et la reconstruction s’est tenue à Paris mardi, en présence notamment d’Emmanuel Macron et du Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal.

Bien, mais pas assez. Emmanuel Macron a salué, mardi 13 décembre, le rôle des entreprises françaises en Ukraine mais les a appelées à faire « davantage » pour la reconstruction du pays « sans attendre la fin de la guerre ». Le conflit provoqué par la Russie, au-delà d’un « coût humain gigantesque », « cause aussi des destructions de très grande ampleur sur les habitations, les bâtiments commerciaux, les routes, les ponts » et d’autres « infrastructures vitales », a déclaré le président français lors d’une conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de l’Ukraine organisée à Paris.

Une aide financière pour la population ukrainienne. La conférence internationale de soutien à l’Ukraine organisée à Paris mardi a permis d’engranger près d’un milliard d’euros de dons pour aider la population à passer l’hiver dans un pays aux infrastructures ravagées par les frappes russes, a annoncé mardi la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna. Sur ce montant, 415 millions seront alloués au secteur de l’énergie, 25 millions pour l’eau, 38 millions pour l’alimentation, 17 millions pour la santé, 22 pour les transports, le reste n’étant pas encore ventilé, a précisé la ministre des Affaires étrangères.

Avec le Président Zelensky, nous avons préparé les conférences que la France accueille mardi : une première, internationale, pour répondre aux besoins de l'Ukraine pour passer l’hiver, et une seconde avec les entreprises françaises qui s'engagent dans la reconstruction du pays. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 11, 2022

Emmanuel Macron veut aider les Ukrainiens "à résister pendant cet hiver" pic.twitter.com/MdAc7vYOdX — BFMTV (@BFMTV) December 13, 2022

Hervouet sur la💥corrupt& Ukrainienne💥

Avec sa richesse inouïe, l'🇺🇦 fait partie des pays les + pauvres d'🇪🇺 car c'est 1 pays abominablemt corrompu Les panama papers ont révélé que Zelenski était d'accointance avec les oligarques. Le pauvre 🇫🇷 va entretenir le corrompu 🇺🇦 riche pic.twitter.com/N2PPHuhCou — 🇫🇷 fred le gaulois 🇫🇷 Uniondesdroites 🐱 (@FredGaulois) December 13, 2022