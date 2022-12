Spécial 4-4-2 pour Julien Pain, l’auto-proclamé « fact-checker »

« Si vous cherchez le monde inversé, il est là les gars ! »

(Marcel D, 12 décembre 2022)

« En ces temps où les fact-checkers perdent la partie face aux “complotistes” puisqu’en réalité les véritables fact-checkers sont les complotistes et vice-versa. Il est donc d’actualité — après la chute de Fact & Furious — de venir en embuscade afin d’éclairer les Français sur le vérificateur d’information Julien Pain qui est au fact-checking ce que Raphaël Enthoven et BHL sont à la philosophie. Voilà les amis, après de longues heures de recherches, d’écriture, plus de 250 visuels et des heures de montage, je vous livre de quoi vous détendre. Bon visionnage ! »

Source : Le Média en 4-4-2

Rappel :

« Se vacciner, c’est un petit pas pour soi, mais c’est un grand pas pour l’immunité »