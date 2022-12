Fabien Bouglé dénonce les traîtres qui depuis 20 ans détruisent notre filière nucléaire au profit de l’Allemagne, des Etats-Unis… et de Bill Gates !

Corinne Lepage, Dominique Voynet, François Hollande, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, Yannick Jadot, etc. Au-delà du nucléaire français et de ses 30 années d’avance technologique, c’est toute la compétitivité de notre industrie et de notre économie que ces vendus de la caste politicienne se sont acharnés à saboter. En laissant des « infiltrés » sévir au coeur même de l’Etat… Une intervention à voir absolument ! OD

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo, à partir de 25:45)

Source : Face à Rioufol, 11/12/2022

