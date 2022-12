par Leo Hohmann

La banque centrale du Nigéria a annoncé qu’elle commencerait, à partir de janvier, à limiter les retraits d’espèces dans les banques et les distributeurs automatiques à 45 dollars par jour, dans le cadre d’une initiative visant à faire évoluer le pays vers une économie sans espèces.

S’il s’agissait d’un événement isolé, je ne prendrais pas la peine d’en parler. Mais il fait suite à l’annonce, ces derniers mois, par des méga-banques de nouvelles politiques tout aussi effrayantes en Chine, en Inde, en Russie, au Brésil, en Suède, aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays, qui annoncent toutes un passage imminent à un système mondial de monnaie numérique.

Aux Etats-Unis, la Fed a annoncé en novembre qu’elle lançait un « programme pilote » de 12 semaines pour tester une nouvelle monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC, avec six grandes banques.

L’annonce de jeudi au Nigéria est également importante car le Nigéria est l’un des neuf pays qui ont déjà lancé une CBDC officielle. Cela s’est produit plus tôt dans l’année, et maintenant ils sont déjà en train de restreindre l’utilisation de l’argent liquide. Cela prouve que les monnaies numériques n’ont jamais été conçues pour fonctionner aux côtés des monnaies papier, mais plutôt pour les remplacer.

Fox News rapporte que la Banque centrale du Nigéria limitera les retraits hebdomadaires d’espèces à 100 000 naira (225 $) pour les particuliers et à 500 000 naira (1 124 $) pour les entreprises, des frais de traitement étant exigés pour pouvoir obtenir davantage.

Haruna Mustafa, le directeur de la supervision bancaire de la banque centrale, a déclaré que les retraits d’espèces peuvent être autorisés dans des « circonstances impérieuses, ne dépassant pas une fois par mois ».

N’est-ce pas gentil de sa part ?

Essayez d’aller à votre banque et de leur dire que vous voulez retirer juste 5 000 dollars et vous découvrirez que vous êtes tenu de vous justifier et de prouver que vous avez également une raison légitime « impérieuse » de vouloir autant d’argent.

Bien sûr, c’est pour notre bien, n’est-ce pas ? « Sûreté et sécurité », nous dit-on.

Selon Fox News, les responsables politiques nigérians affirment que la limitation des retraits d’argent liquide et la nouvelle monnaie numérique du pays permettront « d’intégrer davantage de personnes dans le système bancaire et de réduire la thésaurisation de devises, les flux illicites et l’inflation ».

Bien sûr, cela fera exactement le contraire, en privant davantage de personnes de la possibilité d’acheter et de vendre librement.

Le même argument – la lutte contre la criminalité, contre la thésaurisation de l’argent et contre l’inflation – pourrait être avancé dans n’importe quel pays du monde et il le sera. Mais nous savons tous que la véritable raison n’a rien à voir avec la lutte contre la criminalité ou l’inflation.

Il s’agit de passer au numérique, et de remplacer l’argent liquide par un mode d’échange plus contrôlable et plus traçable.

Souvenez-vous de ce qu’a dit l’économiste mondialiste Pippa Malmgren au World Government Summit en mars de cette année, lorsqu’elle a dit tout haut ce qui doit rester confidentiel, en déclarant :

« Nous sommes au bord d’un changement spectaculaire où nous sommes sur le point de, et je vais le dire franchement, nous sommes sur le point d’abandonner le système traditionnel de monnaie et de comptabilité et d’en introduire un nouveau. Et le nouveau, la nouvelle comptabilité est ce que nous appelons blockchain… Cela signifie numérique, cela signifie avoir un enregistrement presque parfait de chaque transaction qui se produit dans l’économie, ce qui nous donnera beaucoup plus de clarté sur ce qui se passe. »

L’économie du Nigéria n’est pas différente des autres dans le sens où elle repose largement sur des activités informelles en dehors du cadre légal et de la réglementation gouvernementale, comme l’agriculture, le commerce de rue et de marché, les marchés aux puces, les friperies, les chauffeurs de taxi, etc. Dans ces activités, les transactions se font généralement en espèces, car beaucoup n’ont pas de compte bancaire ou ne veulent pas se compliquer la vie avec les cartes de crédit ou de débit.

Les mondialistes le savent et veulent donc que tout le monde soit marqué numériquement et dépende de transactions exclusivement numériques pour tous ses besoins. De cette façon, ils sauront combien d’essence ou de gasoil vous consommez, combien de viande vous consommez, et tout cela sera ajouté à votre empreinte carbone, qui sera taxée pour toute utilisation dépassant la quantité qui vous est allouée. Si vous persistez à dépasser la quantité de nourriture et de carburant qui vous est impartie, vous pourrez désormais être sanctionné par une simple interruption de la distribution de l’argent numérique, qui n’est pas vraiment de l’argent au sens traditionnel du terme. Il s’agit plutôt d’un système de coupons.

Cela sera facilement réalisé une fois qu’ils auront bloqué l’argent de chacun sur un compte bancaire et remplacé l’argent réel par des jetons numériques. À partir du moment où la classe moyenne américaine aura accepté un tel système, la partie sera terminée et nous verrons la tyrannie se répandre sur le monde entier encore plus rapidement qu’aujourd’hui. Les banksters et les magnats des grandes entreprises auront capturé tout le monde dans leur système de bétail numérique, qui fonctionne un peu comme un système féodal de haute technologie, où vous ne possédez plus vraiment rien. Vous deviendrez l’équivalent d’un métayer dans l’ancien système féodal du Moyen-Âge – votre obéissance aux nouvelles règles qu’ils édictent pour un « mode de vie durable » ne sera plus facultative mais obligatoire.

Les règles de développement durable seront d’abord des « suggestions » ou des « recommandations », avant d’être exigées et imposées, avec de lourdes amendes en cas de désobéissance. Si vous pensez pouvoir ignorer les amendes, détrompez-vous, car ils auront alors un accès direct à votre portefeuille numérique et pourront simplement désactiver les jetons numériques présents sur ce compte.

Certains analystes, comme Rebecca Walser de WalserWealth.com, ont prédit que la Réserve fédérale américaine lancerait son dollar numérique dès mai 2023. Vous pouvez écouter ci-dessous l’interview du de Walser avec Brannon Howse Live le 7 décembre :

Une fois qu’ils auront mis en place cette monnaie numérique, l’étape suivante consistera à limiter les déplacements en avion et en voiture.

Au cas où vous l’auriez manqué, les mondialistes sont déjà en train d’expérimenter cela aussi.

Regardez l’excellente vidéo de 13 minutes ci-dessous pour savoir ce qui se passe à Oxford, en Angleterre, l’une des « villes intelligentes » (smart cities) du Forum économique mondial, qui sont également appelées « villes de 15 minutes » (15-minute cities). Bien sûr, la seule façon de lutter contre cela sera de désobéir directement à tous leurs diktats. Utilisez de l’argent liquide. Roulez en voiture à essence. Mangez de la vraie viande. Arrêtez de donner votre argent aux entreprises « woke ». Devenez aussi autosuffisants que possible et priez pour que Dieu ait pitié de vous !

LeoHohmann.com, le 8 décembre 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

