ANTIVAX ? Combien de Français ont été vaccinés de force ?

Ou plutôt « injectés » de force… OD

(Décoder l’éco, 16 décembre 2022)

L’échec cuisant de la 4ème dose est difficile à digérer pour les pouvoirs publics et les prêcheurs de l’apocalypse. La situation se crispe autour du retour des soignants non-vaccinés. La stratégie actuelle du gouvernement et de ses alliés est de faire croire que les non-vaccinés, les “Antivax” comme ils aiment les appeler, sont une ridicule minorité de la population. Ils réécrivent l’histoire en faisant semblant de croire que les Français voulaient se faire vacciner. Ils y ont été contraints. C’est le pass vaccinal qui a forcé la main aux Français. Il n’a jamais été question de choix libre et éclairé. Les Français ont toujours été méfiants, certains se rappelant très bien de l’arnaque H1N1, d’autres ne voyant pas d’intérêt à prendre un risque vaccinal alors qu’il n’avaient aucun risque concernant ladite maladie. Le bilan est bien celui d’une population contrainte derrière laquelle fait semblant de se cacher le gouvernement pour ne pas avoir à répondre de ce qu’il a causé.

