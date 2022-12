Je l’ai déjà dit et je le répète : Le Great Reset des élites mondialistes est à la fois une Grande Destruction, une démolition contrôlée de tous nos systèmes économiques et sociaux… ET le plus grand transfert de richesses de l’histoire de l’humanité. Une faillite programmée des petits au profit des gros, bien sûr… et qui ne leur laissera le choix, si on n’y fait rien, qu’entre la mort et l’asservissement. OD

(Nicolas Dupont-Aignan, 15 décembre 2022)

« La différence entre l’Espagne et le Portugal et la France, ça va dans la poche des oligarques du régime et dans la poche du budget de l’Etat ».

Rappels :

