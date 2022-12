Pourquoi les Etats-Unis ont-ils fabriqué le Qatargate ?

On est toujours ici dans la stratégie de l’effondrement et du chaos contrôlés, le suzerain tirant les marrons du feu qui dévore ses vassaux… C’est la guerre, Mesdames et Messieurs ! Quand est-ce qu’on s’y met vraiment, de ce côté-ci de l’Atlantique ? En commençant par couper le cordon… tous les cordons ! OD

Le fait que l’UE pue la corruption ne surprend personne. En fait, la corruption est le mécanisme par lequel toute la machine manipulée par les USA fonctionne. Sans corruption, ils ne pourraient pas mettre la main sur les fonctionnaires européens (qui volent mais avec la permission des maîtres). Puisque personne ne s’est préoccupé d’Ursula, pourquoi se sont-ils emportés contre le pot-de-vin présumé de 600.000 euros d’Eva Kaili ? Quelque chose ne va pas. Mais la question est plus complexe qu’il n’y paraît. Eva Kaili ne faisait ni plus ni moins que mettre en œuvre la politique européenne de coopération avec le Qatar. Les pots-de-vin qu’elle recevait ont leur logique car dans le monde entier, au plus haut niveau, il est connu qu’il faut graisser la patte des décideurs. Sans pots-de-vin, on ne fait rien ! C’est de notoriété publique maintenant. Alors pourquoi Kaili a échoué ?

Eh bien, c’était un changement de perspective de dernière minute par les États-Unis. Ils ont décidé qu’il était utile de dynamiter la relation de l’UE avec le Qatar. Pourquoi ? De sorte que l’UE n’aurait plus accès au gaz liquéfié du Qatar. C’est aussi simple que cela. L’UE n’a plus accès au gaz de la Russie, ni de l’Iran, et maintenant du Qatar. Les trois premiers producteurs mondiaux. Qu’est-ce que cela signifie, sinon que l’UE sera absolument dépendante du gaz du quatrième producteur mondial, c’est-à-dire … LES ÉTATS-UNIS. Du gaz qui, soit dit en passant, est également très cher, beaucoup plus cher ! Cela vaut la peine de sacrifier certains de vos idiots utiles pour une telle action. Sans compter que, de cette manière, vous donnez le signal que tout le fil de la corruption est entre les mains de Big Brother de l’autre côté de l’océan.

Telegram/Adina de Souzy (via Réseau International)