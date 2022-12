Michel Onfray est prêt à pardonner aux soignants qui ont refusé de se faire injecter !

Michel le Magnanime, alias le Faux Philosophe

Michel Onfray, la girouette qui n’a jamais rien compris

Après avoir traité les personnes refusant de se faire injecter un produit hasardeux et dangereux de quasi violeurs d’enfants, voici que le philosophe le plus intelligent de l’Hexagone vient nous expliquer qu’il faut pardonner au personnel soignant suspendu, comme si ce dernier avait commis une quelconque erreur ou faute ? C’est extraordinaire comme retournement de situation. Non, Michel Onfray, il va falloir d’abord que vous vous excusiez platement, la tête au sol, que vous demandiez 1000 fois pardon pour toutes les âneries proférées pendant 3 ans ! Parce que si vous, vous avez oublié vos insultes, en ce qui nous concerne, ce n’est pas le cas.

Petit rappel d’un florilège de sottises philosophantes : « Les antivax sont des gens qui sont plutôt anti-Tout, ils ne croient plus à l’expertise, ils sont dans une espèce de nihilisme généralisé et ça raconte plus le nihilisme de notre époque qu’autre chose« , « des gens qui estiment que la fraternité, ça ne compte pour rien » ! Que ces mêmes antivax « ne croient plus en la médecine ni en la science » ! « Ils sont anti-tout » selon le même zozo !

Il est allé sur sa chaîne Front populaire, face à Simon et Philippe de Villiers, jusqu’à comparer les non-injectés à des sidéens qui contaminent volontairement leurs partenaires, voire à des violeurs de gamines ; toujours dans la finesse le grand philosophe ! Maintenant qu’il s’est rendu compte qu’il a été berné et que la France est le seul pays au monde, oui, le seul pays dans le monde entier à garder cette discrimination absurde, voire criminelle, alors que l’hôpital public est en faillite, Michel Onfray veut bien nous pardonner ! Non Michel, à genoux, va falloir essuyer tout ton caca parce que tu en as mis partout avec tes couches pleines à ras-bord depuis 3 ans maintenant !

🗣️ Michel #Onfray : "Je suis pour la réintégration de tous les personnels soignants qui ont refuser de se faire vacciner."#COVID pic.twitter.com/TzHWjGb3mv — Michel Onfray TV (@MichelOnfrayTv) December 22, 2022

Non mon bon Michel, les antivax ne sont pas anti-science, anti-tout, des nihilistes ou je ne sais quel autre adjectif stupide sorti de la tête d’un cerveau en vacances, au chômage depuis bien trop longtemps. Non, ces derniers ont juste la mémoire qui fonctionne encore et leur permet de se souvenir du scandale de la grippe A H1N1, cette autre fausse pandémie ratée. Ils ont eu la malencontreuse idée de lire le rapport du Sénat de 2009 expliquant à quel point la gestion de cette grippe A H1N1 été une gigantesque mascarade et un gaspillage spectaculaire d’argent public. Rapport qui revient sur le rôle de Big Pharma dans la mise en scène de cette fausse pandémie que malheureusement beaucoup ont déjà oubliée. Les « complotistes » ont également eu l’outrecuidance de rappeler les plus de 70 condamnations gravissimes de Pfizer par la justice pour corruption, fraudes, manipulation des chiffres… Ben oui Michel Onfray, au lieu de jacter pendant des heures sur les plateaux télé, les antivax travaillent, ils lisent beaucoup et notamment connaissent le scandale meurtrier, voire génocidaire pour être plus précis, des opioïdes de synthèse aux USA, piloté par McKinsey, qui a d’ailleurs été condamné à une amende de 573 millions de dollars dans le cadre de cette affaire !

Au lieu de réaliser ce travail intellectuel, ce clown de faux philosophe pathétique s’est vautré dans tous les pièges les plus grossiers : il a été contre le traitement préventif de l’IHU, pour le confinement, pour le pass sanitaire, pour la vaccination, pour la suspension du personnel soignant… Non seulement il était pour, mais de surcroît il se pavanait sur les plateaux télé en nous insultant à longueur de journées avec l’arrogance qui caractérise les ignorants et les imbéciles ! Aujourd’hui, comme par magie, il ose venir nous expliquer que c’est bon, il est prêt à nous pardonner ! Vous avez l’âme bien charitable votre seigneurie !

Lire la suite sur LLP

Lire aussi :

Mazel tov ! Michel Onfray fait son coming out juif !

Rappels :

Vaccinateurs, collabos et injurieux

Imposer un vaccin expérimental est un comportement nazi

Et ça se dit philosophe…

Vaccination obligatoire : Honte à Michel Onfray !