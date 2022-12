Elon Musk : « Presque toutes les théories du complot que les gens avaient à propos de Twitter se sont révélées vraies »

« Et même plus vraies qu’ils ne le pensaient ».

Ce qui n’empêche pas Elon Musk, en bon petit soldat du Nouvel ordre mondial, de continuer à pratiquer sur Twitter le « shadow banning » à l’égard des sites ou blogs “complotistes” comme le mien… OD

Lors d’une émission sur la chaîne YouTube All-In Podcast avec Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks et David Friedberg qui couvrent tout ce qui concerne l’économie, la technologie, la politique, la société et même le poker, le milliardaire et patron de Twitter n’est pas passé par quatre chemins pour dire ce qu’il pense des théories du complot et en particulier des « Twitter Files » .

Elon Musk :

"Pour être tout à fait franc, presque toutes les théories du complot que les gens avaient sur Twitter se sont avérées vraies. Et même plus vrai que les gens ne le pensaient."

Le Média en 4-4-2, le 25 décembre 2022

