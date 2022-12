Oui, c’est bien cela : on prépare les Français aux pénuries d’énergie et aux rationnements en tout genre. A la fin d’une certaine abondance, comme disait le Traître en chef… Sauf que Borne et ses comparses, contrairement à ce qu’affirme cette sénatrice, ne démontrent pas leur « impréparation » ou leurs « insuffisances ». Au contraire, ils se conforment à un plan mûri de très longue date. Un plan de destruction totale des économies et des sociétés européennes par l’oligarchie mondialiste. Un plan de guerre contre les peuples. OD

Energie : "On prépare les Français au grand bond en arrière en leur parlant délestage, fermetures d’écoles… En moins de 3 ans, vous avez réussi à remplacer la stratégie énergétique française par un catalogue de bonnes pratiques, de doudounes et de cols roulés" @LGarnier44 #QAG pic.twitter.com/MW31zUSx7R — Public Sénat (@publicsenat) December 7, 2022

Des dizaines de commerces et artisans annoncent fermer chaque jour, les journaux locaux sont pleins d’exemples, mais le gouvernement se tait !

Il s’en fiche ! Ce n’est pas son monde qui souffre !



Il faut quitter le marché européen de l’électricité d’urgence et nous battre ! — Florian Philippot (@f_philippot) December 28, 2022

