La Poste vend des masques encore plus anxiogènes !

Si, comme moi, vous êtes de plus en plus agacé par les retards de la poste à délivrer le courrier et les envois nombreux qui se perdent on ne sait où, vous vous direz que la poste ferait mieux de s’occuper de sa véritable mission plutôt que de vouloir développer une boutique dont le contenu est très éloigné d’un service postal. Ainsi, au hasard d’une recherche, je découvre que la poste vend des masques. Et pas n’importe quels masques. Des masques en forme de groin de cochon qui accentuent encore le climat anxiogène.

Et pour tenter de convaincre les hypocondriaques intubés en propagande catastrophiste de passer à l’achat, le site de la boutique de la poste agrémente le descriptif d’une série de clichés qu’on croirait directement sortis d’un film d’anticipation de série B.

Pierre-Alain Depauw, Médias-Presse-Info, le 29 décembre 2022

Source : https://www.laposte.fr/boutique/c/autresmasques

Rappel :

Responsable… et coupable !