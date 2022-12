Poutine a promulgué une loi sur la biométrie qui est comme un tourbillon à la cannelle

Bonne Année !

par Edward Slavsquat

Le président russe Vladimir Poutine a promulgué jeudi une loi très prudente qui confie le contrôle des données biométriques du pays (scans du visage et échantillons de voix) à une entreprise commerciale partiellement contrôlée par la banque centrale de Russie.

Cette mesure est nécessaire pour protéger les données de chacun contre les entreprises commerciales assoiffées de fric. Absolument.

Comme RIA Novosti l’a expliqué de façon très professionnelle, il s’agit certainement de la meilleure loi qui soit, pleine de garanties et de sécurités et respectueuse des libertés individuelles, de la liberté financière, de la vie privée et des licornes couvertes de chocolat.

La loi était censée avoir été modifiée pour permettre aux Russes de refuser que leurs données soient collectées et stockées dans une sympathique base de données centralisée contrôlée par une entreprise commerciale (nous l’avons mentionné, n’est-ce pas ?), mais les prétendues modifications ont été purement cosmétiques et truffées de délicieuses failles.

En parcourant des articles sur les différents aspects de cette loi démentielle, nous avons trouvé cette perle des médias d’Etat (datant de juillet) sur le Système Biométrique Unifié de la Russie :

« Comme l’a expliqué le Comité de la Douma d’Etat sur la politique d’information, le mécanisme contribuera au développement de l’utilisation de la technologie biométrique, notamment dans les systèmes de paiement sans espèces ».

Les détracteurs (comme par exemple tous les fils Telegram en langue russe) affirment que ce projet de loi est une pure saloperie schwabienne, mais qu’en savent-ils ?

Si ce projet de loi sur la biométrie était si mauvais, pourquoi a-t-il été adopté à la hâte par le Parlement et promulgué quelques jours avant le Nouvel An, au moment où tout le monde s’intéresse de très près aux questions législatives ?

Exactement !

Edward Slavsquat, le 29 décembre 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

