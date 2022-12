Le pape Benoît XVI est mort

« Bientôt, je serai face au juge ultime de ma vie ».

Extrait de la lettre que Benoît XVI avait écrite le 8 février dernier. C’était en réponse aux attaques relancées par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats munichois, relayant pour la n+1 ième fois les accusations relatives à sa gestion de ladite « crise des abus » alors qu’il était archevêque de Munich et Freising. Aujourd’hui, elle prend une dimension encore plus dramatique, mais paradoxalement elle marque aussi, l’heure de l’apaisement définitif. La boue que ses détracteurs n’ont cessé de jeter sur lui, depuis bien avant son élection (cela remonte au moins à 1985, avec la publication du fameux « Rapport Ratzinger » – en français: Entretien sur la foi -, le livre-interview avec Vittorio Messori où il mettait clairement en accusation les excès de Vatican II) va enfin s’assécher, et il ne restera plus que l’histoire d’un pontificat lumineux, écourté, et d’une certaine façon tragique, et les écrits d’un penseur majeur de notre époque, même s’il est ignoré d’un microcosme germanopratin (ou son équivalent global) et du monde des médias.

