Charles Gave : « L’Esprit souffle où il veut… Ceux qui annoncent la fin du monde vont se tromper encore une fois »

Nous voici en 2023…

A la fin de cette année, si Dieu le veut, j’aurai 80 ans, le 14 septembre. Ce qui veut dire que j’ai sans doute été conçu pendant les fêtes de la fin de l’année 1942, et le moins que l’on puisse dire est que cette fin d’année 1942 était tout sauf joyeuse.

La France avait été écrasée militairement en juin 1940, l’URSS envahie en juin 1941, et les troupes allemandes à la fin de 1941 étaient aux portes de Moscou. Le 7 décembre 1941, une bonne partie de la flotte américaine avait été coulée par les Japonais à Pearl Harbor.

En Syrie, à Alep ou je suis né à partir de juin 1941, une guerre franco-française oppose les Forces Françaises Libres, soutenues par les Anglais, et les forces de Vichy, pour empêcher la prise de contrôle de la Syrie par les Allemands. Cette guerre se termine en juillet 1941 par une victoire des FFL et des Anglais et une offre est faite aux combattants de Vichy de rejoindre les forces alliées pour continuer le combat, ceux qui refusaient étant réembarqués pour la France.

Seuls quelques officiers acceptent, dont mon père, qui, compte tenu de cette décision, sera condamné à mort par un tribunal militaire siégeant en France quelques mois plus tard.

Les années 1942-1943 marqueront d’abord la stabilisation militaire, puis le début du retournement aussi bien en Afrique du Nord, qu’en Europe et dans le Pacifique.

En France, la natalité qui s’était effondrée sous la troisième république reprend vigoureusement à la hausse à partir de…1943, pour atteindre son plus haut en 1962

Pourquoi je raconte tout cela ?

Pour une raison très simple : Comme le lecteur attentif a dû le remarquer, je m’intéresse beaucoup à ce qu’il est convenu d’appeler l’ « histoire longue ». Et une constante émerge de l’analyse de ce que Pierre Massé appelait les « tendances lourdes » : ceux qui annoncent la fin du monde ont toujours tort .

Depuis que j’ai commencé il y a une cinquantaine d’années à m’intéresser à ce qu’il est convenu d’appeler les choses de l’esprit, j’ai remarqué en effet qu’il existait une constante chez certains intellectuels : tout cela se terminera mal . Ces gens me font irrémédiablement penser à la vieille blague qui a cours dans les facultés de médecine : « la Vie est une maladie sexuellement transmissible qui connait inéluctablement une issue fatale »

Génération après génération se dressent des hommes lourdement éduqués qui m’expliquent que compte tenu du grand nombre de péchés que nous avons commis, notre futur est certain : nous allons tous mourir, en général de chaud, de froid, de faim dans les cinquante ans qui viennent et que de toutes façons, il y a trop d’hommes sur la terre.

Et comme cela fait au moins 2000 ans que ces sachants m’annoncent que nous allons tous mourir dans des souffrances atroces et que cela fait 2000 ans que tous se sont trompés (autrement, je ne serais pas en train d’écrire cet article mollement couché sur mon lit), je peux me hasarder à une prévision fort simple et qui pour une fois est une certitude et non pas une probabilité : ceux qui m’annoncent que nous allons tous mourir bientôt vont se tromper encore une fois.

Et pour prouver cette affirmation, il me suffit de remonter cinquante ans en arrière (ou moins), et de répertorier un certain nombre de ces grands esprits, dont certains vivent encore, fort bien d’ailleurs, grâce à leurs droits d’auteur et à leurs retraites de professeurs d’universités prestigieuses.

Car, ces gens-là, et pour des raisons qui m’échappent compte tenu du fait qu’ils se sont toujours trompés sur tout, sont immensément populaires, en particulier auprès de la classe de ceux qui nous gouvernent, alliée naturelle de la classe de ceux qui- commentent les actions de ceux qui gouvernent, c’est-à-dire les journalistes.

Il est certain que sauver la planète est infiniment moins dangereux pour cette classe jacassière que d’essayer de ramener le budget de notre État à l’équilibre ou de faire marcher nos hôpitaux ou nos écoles..

Venons-en aux oiseaux de mauvais augure que j’ai connus dans ma vie.

Commençons par le Club de Rome.

Créé avec l’aide de la fondation Rockefeller sous l’impulsion de David D Rockefeller, président de la banque JP Morgan. Analyse purement Malthusienne. Le pétrole va manquer vers 1992, l’économie mondiale s’effondrer en 2030. Derrière ces prédictions, des modèles économiques mathématiques établis par le MIT, qui ont explosé en vol comme tous ces outils l’ont toujours fait. C’est du club de Rome que vient l’idée que le manque de ressources à venir implique la nécessité d’un gouvernement mondial. L’organisation existe toujours (qui la finance ?) et publie régulièrement des mises à jour où ils expliquent qu’ils ont eu raison d’avoir tort.

