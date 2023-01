C’est bel et bien à une mise à mort programmée qu’on assiste aujourd’hui avec l’explosion des prix de l’énergie : ça commence avec les boulangeries, et si on laisse faire les experts en sabotage, le reste suivra bientôt… OD

Prix de l’électricité : en septembre Emmanuel Macron disait aux entreprises de ne surtout pas signer de contrat à des prix x2 ou x3, « pas de panique ». Aujourd’hui les prix des factures peuvent être multipliés par 20 ou +

(via planetes360)

Rappels :

