Ils sont contents. Ils ont obtenu pour les TPE un tarif garanti de l’électricité de 6 à 7 fois le prix de revient…

EDF vend sa production 42€/ MWh… Quant au “bouclier énergétique” dont bénéficient une partie de ces TPE, on sait qu’il sautera au plus tard le 30 juin prochain, grâce à l’UE (i.e. aux Etats-Unis et à l’Allemagne). Ils se foutent de la gueule du monde, une fois de plus. C’est du racket doublé de sabotage. Si on ne savait pas que ces larbins de l’oligarchie qu’on appelle ministres sont payés pour détruire la France, on les traiterait de crétins et d’imbéciles… OD

« Je salue la responsabilité des fournisseurs d’énergie avec lesquels nous avons obtenu un tarif garanti, pour toutes les TPE, qui ne dépassera pas les 280€ par mégawatt heure en moyenne sur l’année 2023.

En baissant les factures, nous protégeons nos petites entreprises ». (sic)

Agnès Pannier-Runacher, Twitter, le 6 janvier 2023

(Merci à Jérôme)

Rappels :

