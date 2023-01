Surmortalité inhabituelle en France : les crématoriums tirent la sonnette d’alarme, débordés par l’afflux de décès

Selon BFMTV, les délais pour les familles en deuil qui souhaitent faire la crémation de leurs défunts ont explosé ces dernières semaines, parfois jusqu’à doubler. Cette situation est inédite pour les professionnels du secteur funéraire qui sont confrontés à un afflux important de décès à gérer. Selon eux, « si janvier et décembre sont des mois où les décès sont plus élevés qu’au cours de l’année, il y a actuellement une vague inhabituelle de morts qui touche la France, observée par les professionnels du secteur funéraire ».

Cette vague inhabituelle de morts est observée dans toute la France et ne s’explique pas, sauf à spéculer sur la grippe et l’encombrement des hôpitaux. Pour faire face à cette situation, les crématoriums tentent de s’adapter en débloquant de nouveaux créneaux horaires, mais la loi qui impose un délai de six jours ouvrables au maximum entre le décès et l’inhumation ou la crémation est difficilement tenable.

Une situation qui n’est pas limitée à la seule France puisque lors du journal ‘8’ (NDLR, équivalent du 20h en France) sur la chaîne portugaise TVI du 5 septembre 2022 (voir vidéo ci-dessous), une information critique alerte le pays. La présentatrice du JT, Andréa Vale, annonce d’un ton grave, l’apparition de données inquiétantes d’une épidémie de mortalité juvénile au Portugal : « Au cours des douze derniers mois, trois cent soixante adolescents entre quatorze et vingt-cinq ans sont décédés. Le mois d’août dernier a été le pire mois, de mémoire d’homme. »

Le Média en 4-4-2, le 8 janvier 2023